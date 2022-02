ZANELLA (FUTURA) * SCUOLA – COVID E MINORI: « REPLICA A GARANTE BIASI, È GRAVE ATTACCARE LE ISTITUZIONI E GIUSTIFICARE I GENITORI CHE HANNO DECISO DI NON VACCINARE I FIGLI »

7:58 - 5/02/2022

È evidente a tutti che uno dei contesti dove la pandemia ha creato maggiori difficoltà sia stato quello scolastico, in particolare modo per gli/le studenti di tutte le età. Ce lo dicono chiaramente i rapporti e gli studi che organizzazioni come “Save the children“ o l’UNICEF stanno pubblicando e che vanno lette con attenzione. La mancanza di socialità e la DAD hanno creato e stanno creando aumento del disagio e delle diseguaglianze tra i/le giovani e giovanissimi/e ed è per questo motivo che abbiamo da subito chiesto di garantire supporti psicologici efficaci per i/le giovani e le loro famiglie, così come di mettere in atto soluzioni che al contempo garantissero il diritto alla salute e la didattica in presenza.

Per questo ritengo che sia necessario dare messaggi chiari alle famiglie e uno di questi messaggi – ad oggi l’unica soluzione al problema – è che si spinga sulla campagna vaccinale. In tal senso raccolgo l’appello dei pediatri a vaccinare i/le bambini/e e gli/le studenti per poter garantire salute e sicurezza e tornare presto alla normalità. Su questo richiamo alla responsabilità dovrebbe far leva chi si occupa dei diritti dei/delle minori.

È grave giustificare – quasi farsi loro garante – quei genitori che hanno deciso di non vaccinare i propri figli in nome della libertà di scelta e attaccare le istituzioni che hanno dato a tutti delle regole per gestire gli effetti della pandemia. È indubbio che le regole siano state spesso complesse e in continuo mutamento, lo sanno bene le famiglie, ma anche il corpo docente a cui va il nostro ringraziamento. Solo rispettandole, però, abbiamo evitato che la pandemia avesse ripercussioni ancora maggiori di quelle che abbiamo già vissuto.

Per questo ritengo che alcune affermazioni del dott. Biasi siano assolutamente fuori luogo e possano destare ancora più confusione nelle famiglie, già provate dalla pandemia.

*

Paolo Zanella

Futura