ZANELLA (FUTURA) * RIFORMA PAT “PROGETTONE“: « RI-OCCUPAZIONE PERSONE SENZA LAVORO, PERPLESSITÀ PER RICADUTE SUI LAVORATORI PIÙ FRAGILI E CURA TERRITORIO »

13.30 - domenica 13 marzo 2022

Il progettone nasceva per conciliare due esigenze: come misura per ri-occupare in modo socialmente utile quelle persone che avevano perso il lavoro in un’età nella quale il reinserimento nel mercato del lavoro diventa difficile e come misura per garantire la cura e la tutela del territorio.

Nato come un unicum nel nostro Paese è servito sia come potente ammortizzatore sociale, che come strumento di tutela e di valorizzazione del nostro ambiente naturale.

L’idea della Giunta di rivederne l’impianto, rendendolo politica attiva per il reinserimento lavorativo, può avere senso per una quota di lavoratori effettivamente reinseribili in un contesto lavorativo che in trent’anni è cambiato fortemente, in ultimo a causa della transizione demografica che stiamo vivendo, che effettivamente sta liberando e libererà sempre più posti di lavoro. Ciò non toglie che una fetta di lavoratori e lavoratrici più fragili avranno comunque bisogno di uno strumento come il Progettone per come lo abbiamo conosciuto sinora, che quindi non può essere completamente convertito in altro.

Inoltre, come hanno denunciato i sindacati, anche questa volta la Giunta, nonostante fosse reduce dalla recente conclusione degli Stati generali del lavoro, ha elaborato la riforma senza alcuna concertazione. Cosa del tutto priva di senso se serve costruire progetti di reinserimento che dovranno necessariamente vedere impegnate parti datoriali, parti sindacali e Agenzia del lavoro.

Infine il nostro territorio, la cui cura è necessaria per prevenirne il dissesto idrologico e come biglietto da visita per il turismo, cura della quale si occupano proprio gran parte dei lavoratori e lavoratrici del Progettone. Come pensa di compensare la Provincia il venir meno di questi lavoratori impiegati in questo importante settore? Anche su questo sono necessari chiarimenti.

*

PAOLO ZANELLA

Consigliere provinciale del Trentino Futura- Consigliere regionale del Trentino – Alto Adige/Sudtirol- Grüne Fraktion – Gruppo Verde – Grupa Vërda