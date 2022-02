ZANELLA (FUTURA) – INTERROGAZIONE * MANCANZA PERSONALE: « AD OGGI IN QUANTI ED IN QUALI COMUNI TRENTINI NON È PRESENTE IL SEGRETARIO COMUNALE? »

14.01 - lunedì 28 febbraio 2022

La carenza di personale sta mettendo in difficoltà i Comuni. I sindaci e le sindache, specie dei Comuni più piccoli, faticano a fare fronte all’ordinaria amministrazione, figuriamoci a redigere i bandi per i progetti del PNRR. Il ritardo dell’assessore Gottardi nel presentare la riforma istituzionale ha aggravato le difficoltà dei Comuni che, oltre al poco personale, trovano nella Comunità di valle commissariate un interlocutore debole e di poco supporto. Il rischio è che la carenza di funzionari – ma anche di Segretari comunali – porti a un sovraccarico di lavoro e responsabilità che porti ad andarsene chi oggi c’è e cerca di dare il massimo.

Serve fare il quadro complessivo della situazione per verificare l’entità della carenza di personale (cosa che chiediamo con l’interrogazione allegata) e agire con urgenza ampliando i limiti assunzionali dei Comuni per permettere di dare attuazione alle modifiche legislative recentemente introdotte al Codice degli enti locali che permettono di semplificare e velocizzare le assunzioni e anche di affiancare il personale entrante con quello uscente, necessario vista la complessità della macchina amministrativa.

Molti Comuni sono in estrema difficoltà, si agisca subito!

*

Paolo Zanella

consigliere provinciale FUTURA