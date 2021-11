ZANELLA (FUTURA) – INTERROGAZIONE: COVID: « APSS ED RSA, QUANTO PERSONALE SANITARIO È ATTUALMENTE NON VACCINATO? »

11:41 - 23/11/2021

Diverse sono le interrogazioni che ho presentato in questi mesi in merito all’obbligo vaccinale per il personale sanitario.

Sembrava che la questione si fosse chiusa qualche giorno fa, quando dalla stampa apprendevo che tutto il personale sanitario non vaccinato era stato sospeso.

Invece, ancora giungono segnalazioni da UU.OO. dell’APSS di personale non vaccinato che è in servizio.

La presenza di personale non vaccinato ancora non sospeso, che può avvisare con 48 ore di anticipo i propri responsabili se andrà o meno a lavorare a seconda che faccia o meno un tampone per ottenere il green pass, sta creando disagio organizzativo e inquietudine per disequità nel trattamento in diversi contesti.

Per questo motivo ho deciso di interrogare nuovamente la giunta.

PAOLO ZANELLA

Consigliere provinciale gruppo FUTURA

Ancora personale non vaccinato al lavoro_