ZANELLA (FUTURA) * CRISI ECONOMICA: « URGENZE AUTUNNALI, DOVE SONO FINITI I 100 MILIONI PROMESSI DAL PRESIDENTE FUGATTI? »

12.09 - venerdì 02 settembre 2022

Dove sono finiti i 100 milioni promessi da Fugatti? La cronaca di questo ultimo periodo racconta di una crisi economica senza precedenti, che rischia di trasformarsi in crisi sociale di cui faranno le spese soprattutto i più deboli. Il caro energia e l’inflazione gravano pesantemente sui bilanci familiari e le imprese sono a rischio chiusura.

I rapporti che si susseguono descrivono un Paese in ginocchio.

In Trentino la crisi si abbatte con tassi di inflazione più alti che nel resto del Paese, in un territorio dove il costo della vita – a partire dalla casa – è tra i più alti d’Italia, a fronte di stipendi medi che sono i più bassi del nord Italia e una percentuale di precariato che incide più che nel resto del Paese.

Futura ha provato, in sede di assestamento di bilancio, a proporre alcune soluzioni per rispondere tempestivamente alla necessità dei cittadini, a partire dal tema casa e caro affitti.

Avevamo anche chiesto alla Giunta di rendere immediatamente disponibile parte del fondo di 100 milioni stanziati per le urgenze autunnali per dare aiuti rapidi a cittadini e imprese messe in difficoltà dalla morsa degli aumenti. Proposta bocciata con la promessa di Fugatti di dare comunque risposte tempestive.

Tempestivo cosa significa, se non ora che la gente fatica ad arrivare alla fine del mese?! Ad oggi nulla è stato fatto. Immaginiamo che attendano Roma, come hanno sempre fatto.

Il tempo, come la pazienza dei trentini, è però finito.

Rischiamo che in Trentino crescano oltremodo povertà e diseguaglianze e chiudano le imprese senza che si sia fatto nulla per contrastare la crisi.

Servono interventi immediati, concertati con tutti gli attori del territorio da convocare subito.

Chiediamo che la Giunta batta un colpo e lo faccia in tempi brevissimi.

*

Paolo Zanella

consigliere provinciale FUTURA