ZAN (PD): DAZI: «BASTA PIEGARE LA TESTA A TRUMP, ORA MELONI DIFENDA L’ITALIA»

17.28 - sabato 12 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

“I dazi annunciati da Trump contro l’Ue sono saliti al 30%, cioè il 10% in più di quanto comunicato da Trump prima dell’incontro con Meloni alla Casa Bianca. Sono questi gli effetti dell’amicizia privilegiata con gli Stati Uniti? Meloni si è presentata come grande pontiera, ma per ora ha portato a casa spese militari al 5% del Pil, investimenti per 10 miliardi negli Stati Uniti, acquisto di gas liquido americano. E ora, dazi al 30%?

Più che un’alleanza, è un’umiliazione politica e commerciale che rischia di colpire duramente famiglie, lavoratori e migliaia di imprese italiane. Meloni smetta di inchinarsi a Trump e inizi a difendere davvero l’interesse nazionale, ora sostenendo con forza il negoziato europeo”.

Così Alessandro Zan, componente della segreteria nazionale ed europarlamentare del Pd.