YOUTREND * VACCINAZIONI: « AI PRIMI TRE POSTI LAZIO (84) – LOMBARDIA (83) – PUGLIA (81) / IL TRENTINO È QUARTULTIMO (INDICE 67) »

*Vaccini, indice regionale YouTrend: Lazio, Lombardia e Puglia in testa, Trentino, Val d’Aosta, Calabria e Sicilia ultime*.

Con i dati aggiornati a lunedì 26 luglio, il Lazio è, con 84 punti su 100, la regione più avanti nell’indice regionale sui vaccini elaborato da YouTrend. A seguire troviamo, sempre con punteggi pari o superiori a 80 su 100, la Lombardia (83) e la Puglia (81).

Ricordiamo che l’indice regionale di YouTrend sintetizza, con un valore compreso tra 0 e 100, lo stato della campagna di vaccinazione in ciascuna delle regioni/province autonome, attraverso la media aritmetica di 5 parametri:

1 – Popolazione nella fascia 12-59 anni vaccinata con almeno una dose;

2 – Popolazione nella fascia 12-59 anni completamente vaccinata;

3 – Popolazione con almeno 60 anni vaccinata con almeno una dose;

4 – Popolazione con almeno 60 anni completamente vaccinata;

5 – Accelerazione delle vaccinazioni rispetto alla settimana precedente.

Più per una determinata regione/provincia autonoma l’indice si avvicina a 100, più essa avrà portato avanti la campagna vaccinale con efficacia. L’indice permette quindi di misurare l’andamento della campagna vaccinale non in termini assoluti, ma relativi, permettendo un confronto proprio tra le regioni e le province autonome.

[Nota metodologica completa: https://www.youtrend.it/2021/03/31/vaccini-lindice-regionale-youtrend/]