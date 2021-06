WWW.VATICANNEWS.VA * LAVORO: PAPA FRANCESCO, « TROPPI DISOCCUPATI E ATTIVITÀ DEGRADANTI, URGE UNA RIFORMA ECONOMICA »

Il Papa: troppi disoccupati e lavori degradanti, urge una riforma economica. Videomessaggio di Francesco ai partecipanti alla 109.ma riunione della Conferenza Internazionale del Lavoro dell’ILO, al via oggi a Ginevra: inaccettabili le violenze contro le donne, da evitare un consumismo cieco nella ripresa post-Covid. Non esistono persone “eliminabili”. “Unirsi in sindacato è /www.vaticannews.va/it.

LINK