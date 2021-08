WWW.TRENTINOLIBERO.IT * MAGGIORANZA PAT: « ZAMPICCOLI ALL’ATTACCO DEL CENTRODESTRA, FORZA ITALIA CHIEDE IL RIMPASTO DELLA GIUNTA PROVINCIALE “DENTRO TUTTI TRANNE KASWALDER“ »

LINK

Forza Italia chiede il rimpasto della giunta provinciale: dentro tutti, tranne Kaswalder.

Trento, 17 agosto 2021. – di Carlo Martello

Possibile che nessuno se ne sia accorto? Questo vale per Fugatti&C., ma vale anche, tranne qualche “lodevole” eccezione, per gli organi di informazione.

E’ da qualche giorno che Ettore Zampiccoli spara cannonate sulla giunta provinciale (1) e sull’alleanza di centrodestra.

Eppure, Ettore Zampiccoli è commissario provinciale di FI, partito, rappresentato da un consigliere, tra l’altro assessore regionale.

Forza Italia fa parte del “capitale sociale (elettorale)” dell’alleanza di centro destra che ha portato Maurizio Fugatti alla presidenza della Provincia nel 2018. Già nel 2018……, anno politicamente prossimo all’età paleolitica……..

E ancora possibile che nessuno si sia posto la domanda se il consigliere e assessore regionale Leonardi sia all’oscuro degli attacchi al centrodestra del suo commissario provinciale?

Mentre Zampiccoli, auspicando la necessità del rimpasto della giunta per “accontentare” la visibilità di Fratelli d’Italia (nel corso della legislatura, passano da zero a tre consiglieri), sottolinea ” …. in Giunta ci stanno un rappresentante della lista Civica di Gottardi, che ha avuto due consiglieri, ed il consigliere Tonina, che praticamente rappresenta solo se stesso. Nessuna forzatura, quindi, se Fratelli d’Italia, che fa parte del centro destra, chiede un riconoscimento ed una propria visibilità“.

Poi aggiunge ” in altri termini è tempo di un rimpasto che porti ad essere presenti in Giunta tutti i partiti che hanno concorso all’elezione del presidente Fugatti, eccezione fatta per il partito di Walter Kaswalder, già ampiamente gratificato con la presidenza del Consiglio provinciale. Una Giunta rappresentativa di tutti i partiti della maggioranza non potrà che acquisire energie ed idee nuove e risolvere quindi al meglio le sfide che l’aspettano”

E a proposito del presidente del consiglio provinciale, Zampiccoli lancia in internet un commento al fulmicotone nei suoi confronti “forse bisognerebbe mettere un omissis sul nome di Kaswalder. Ma quando il centro destra si libererà di codesto presidente ? Mi riferisco al centro destra perché il centro sinistra è incapace di fare opposizione vera…. quando li senti parlare in consiglio tutti così educatini e prudenti capisci perché il cdx sta ancora in piedi….” (2)

Allora, possibile che tutto passi sotto traccia? Nessuna plausibile ragione, almeno che non si invochi la scusa della pausa ferragostana……

(1) Cari amici, vi scrivo……

(2) commento su Kaswalder