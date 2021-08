WWW.TRENTINOLIBERO.IT * INTERROGAZIONE ZENI (PD) – CAPO GABINETTO CAROLA BISOFFI * TAVERNA, « PALAZZO TRENTINI = PALAZZO TALEBANI » (PDF DOCUMENTO)

Egr. Sig.

WALTER KASWALDER Presidente Consiglio provinciale SEDE

Interrogazione n. 2907

COMPENSI E RICONOSCIMENTI “AD PERSONAM”

L’attuale maggioranza provinciale pare aver appreso bene la tecnica della “di- strazione di massa”. Infatti, secondo una certa dinamica amministrativa non nuova, le deliberazioni più esposte a rischi di critica e di approfondimento ven- gono generalmente adottate nel periodo ferragostano o in quello delle festività natalizie, ovvero quando l’attenzioine dell’opinione pubblica è focalizzata su al- tro.

Così è avvenuto anche per la deliberazione n. 1337 di data 7 agosto scorso e con la quale il Presidente della Provincia ha deciso, peraltro legittimamente, l’aumento degli emolulemti mensili percepiti, per tredici mensilità, da una sua solerte collaboratrice nell’Ufficio di Gabinetto. Si tratta, come recita la delibe- razione in oggetto, della dott.a XX, già ricordata come xx di un Comune XX e come strenua difensora della guardia medica locale e, dall’avvio della corrente Legislatura, assunta con chiamata diretta e con contratto a tempo determinato presso la Presidenza della Provincia con un rispettabile compenso mensile pari a 3.400,00.= euro lordi. Evidentemente troppo pochi per una persona con le sue competenze e capacità di gestire attività particolarmente complesse e così il Presidente ha deciso di riconoscere tanto impegno aumentando il compenso fino alla considerevole somma di euro 4.250,00.= lordi e per tredici mensilità, compenso che non si ricorda sia mai stato raggiunto per quel ruolo.