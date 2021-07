WWW.TRENTINOLIBERO.IT * CONCERTO VASCO ROSSI A TRENTO: « BLASCO – FUGATTI (BISESTI, DE FRANCESCO) E CIA….. PROTAGONISTI DELL’ “ ITALICO CANTAGIRO“ »

Oggi ci occupiamo del commento di Claudio Cia (LINK) all’annunciato evento.

Il consigliere provinciale di FDI, in consumato linguaggio “centrista”, “retoricamente” si chiede, partendo dalla “positività” diretta e indiretta, sotto il profilo mediatico ed economico, della presenza della rockstar a Trento (20 maggio 2022), perché sia la Provincia e non privati imprenditori ad organizzare il “concerto zero” edizione 2021 di Blasco?

Il buon Cia non sa quanti soldi pubblici verranno spesi per l’evento, sa però che tra i fini istituzionale della Provincia certamente è da escludere l’organizzazione di concerti.

Si chiede, anche, se la Corte dei Conti “non abbia nulla da obiettare su quanto fatto dalla Provincia”?.

Claudio Cia non è il comune cittadino – l’ uomo della strada – per capirci, è consigliere provinciale, per giunta di maggioranza; dispone degli strumenti istituzionali per sapere (interrogazione, interpellanza) e di indirizzo (mozione) e di altri strumenti “informali” anche più importanti e decisivi per avere notizie, approfondimenti e formulare critiche……

Nel caso riscontrasse ipotesi di reato penale o contabile, prenda carta e penna e scriva alla procura penale e contabile.

Infine, altra questione, forse la più importante. Si dice che l’evento porterà a Trento 120 mila fan. Chi assicurerà il rispetto delle norme anti Covid, visto il periodico rinnovo dello stato di emergenza dovuto alla pandemia, che nessuno oggi è in grado ipotizzarne la fine?

(foto nell’ordine da sx Blasco, Fugatti, Bisesti, Defrancesco, Cia).

