WWF TRENTINO * INCONTRO CON IL LUPO: « PARLANO GLI ESPERTI, APPUNTAMENTO IN PIAZZA REGINA ELENA A MALÉ IL 4 AGOSTO ALLE 20.30 »

INCONTRO CON IL LUPO, PARLANO GLI ESPERTI

Mercoledì 4 agosto alle 20.30, presso la piazza Regina Elena di Malè, si terrà uno degli eventi della “Settimana della Montagna”, ciclo di incontri dedicati all’ambiente, alla montagna e alle attività collegate.

In particolare vi segnaliamo l’evento del 4 agosto in cui ci sarà occasione di riflettere sul tema della convivenza tra l’uomo e il lupo, una specie per la quale permangono paure e perplessità su come gestire alcune situazioni a danno soprattutto del bestiame.

Interverranno: Osvaldo Negra, Delegato Regionale di WWF Italia, Luca Pedrotti Coordinatore Scientifico del Parco Nazionale dello Stelvio e gli allevatori.

Date un’occhiata, nella sottostante locandina, anche alle altre interessanti attività che si terranno in Val di Sole dal 2 all’8 agosto, l’offerta è davvero ricca.

I volontari di WWF Trentino

UN OCEANO MI DISSE

Ecco la terza serata di una serie organizzata da WWFYOUng a tema acque e cambiamenti climatici.

Si potrà vedere sulla pagina facebook di WWFYOUng il

12 agosto alle ore 20.30.

In questo evento si parlerà di mari e oceani e dei cambiamenti che stanno subendo causati dal riscaldamento globale.

Ne parlerà Laura Pintore, naturalista, che da ottobre 2018 sta svolgendo un Dottorato di Ricerca in Scienze Biologiche e Biotecnologie Applicate presso l’Università di Torino finanziato dal WWF Italia. Il focus della sua ricerca è l’impatto acustico di origine antropica e i suoi effetti sui cetacei del Santuario “Pelagos. È qualificata come Guida Responsabile di Whale Watching per i turisti su imbarcazioni adibite al whale watching.

Esperta di cetacei, partecipa alle attività portate avanti dall’Ufficio Mare del WWF Italia in stretto coordinamento con il Comitato Scientifico WWF, che raccoglie al suo interno alcuni dei maggiori esperti di conservazione degli oceani.

L’introduzione e la mediazione saranno a cura del presidente di WWF Trentino, Aaron Iemma.