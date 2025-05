WWF * PONTE STRETTO DI MESSINA: «14,5 MILIARDI, PER COSTRUIRE UN’OPERA INUTILE E AD ALTISSIMO IMPATTO AMBIENTALE»

17.15 - venerdì 2 maggio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA. 14,5 MILIARDI DI EURO PER COSTRUIRE UN’OPERA INUTILE E AD ALTISSIMO IMPATTO AMBIENTALE. Oggi a Villa San Giovanni il convegno sul Ponte sullo Stretto di Messina organizzato da Greenpeace, Legambiente, Lipu e WWF Italia, insieme al Movimento No Ponte Calabria.

2 MAGGIO 2025 ORE 17:00

AUDITORIUM ISTITUTO GIOVANNI TRECROCI

VIA ALCIDE DE GASPERI, VILLA SAN GIOVANNI

“Una questione di buon senso: il Ponte sullo Stretto di Messina tra un interesse nazionale presunto, impatti ambientali certi e conti che non tornano”. È questo il titolo del convegno organizzato dalle associazioni Greenpeace, Legambiente, Lipu e WWF Italia, insieme al Movimento No Ponte Calabria e che si svolgerà oggi pomeriggio a partire dalle ore 17:00 presso l’Auditorium dell’Istituto Giovanni Trecroci in via Alcide De Gasperi a Villa San Giovanni.

Un momento di confronto pubblico per presentare l’articolata azione a difesa del territorio portata avanti da associazioni ambientaliste e comitati locali e per riaffermare la verità su un’opera dai costi esorbitanti e ad altissimo impatto ambientale che stravolgerebbe per anni e anni la vita di coloro che abitano le due coste dello Stretto, distruggerebbe habitat prioritari protetti dall’Italia e dall’Unione europea, dilapiderebbe miliardi di euro che potrebbero essere destinati a migliorare il servizio pubblico dei trasporti non solo in Sicilia e in Calabria, ma in tutto il Paese.

L’ultima, ennesima, farsa della giustificazione per fini militari del Ponte dimostra – se mai ce ne fosse bisogno – come quest’opera non abbia alcuna seria motivazione se il Governo si è dovuto inventare esigenze militari che non sono mai state ipotizzate finora e che, oltretutto, rendono questa parte d’Italia un vero e proprio bersaglio nella malaugurata ipotesi di un conflitto.

Il convegno sarà suddiviso in due sessioni. La prima, tecnica, sarà introdotta e moderata da Gaetano Benedetto, Presidente del Centro Studi WWF, e vedrà la partecipazione di Giorgio Berardi, Consigliere Nazionale Lipu, Domenico Gattuso, Docente Ingegneria dei trasporti Università Mediterranea, Domenico Marino, Docente Economia politica Università Mediterranea, Aurora Notarianni, Avvocato, Paolo Nuvolone, Ingegnere, e Anna Parretta, Segreteria Nazionale Legambiente.

La seconda, politica, sarà moderata da Giusy Caminiti, Sindaco di Villa San Giovanni, e vedrà gli interventi di Angelo Bonelli, Deputato AVS e Co-Portavoce di Europa Verde, Giovanni Cordova, Docente Antropologia Università Federico II e componente del Movimento No Ponte Calabria, Annalisa Corrado, Europarlamentare Partito Democratico, Amedeo D’Alessio, Segretario nazionale Filt-Cgil, Giuseppe Falcomatà, Sindaco di Reggio Calabria, Sandro Repaci, Sindaco di Campo Calabro, Pasquale Tridico, Europarlamentare Movimento 5 Stelle.

Un articolato insieme di voci del mondo ambientalista, universitario, sindacale, istituzionale e locale che dimostra quanto sia radicata l’opposizione a quest’opera, nonostante gli ingenti fondi pubblici impiegati dai promotori del Ponte per influenzare l’opinione pubblica attraverso una martellante campagna stampa e pubblicitaria. I lavori del convegno saranno trasmessi in diretta su questa pagina Facebook.