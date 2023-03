WWF – ITALIA * ORSO MJ5: « ORDINANZA DI ABBATTIMENTO SPROPORZIONATA, LA PAT RISPETTI LE INDICAZIONI DI ISPRA SULLA GESTIONE DEGLI INDIVIDUI PROBLEMATICI »

18.12 - venerdì 10 marzo 2023

//

Orso MJ5, WWF: “Ordinanza di abbattimento sproporzionata”. La Provincia Autonoma di Trento rispetti le indicazioni di Ispra sulla gestione degli individui problematici. Ricorso ad abbattimenti solo “ultima ratio”. Dopo l’identificazione genetica dell’orso responsabile del ferimento di Alessandro Cicolini (cui vanno i migliori auguri di pronta guarigione) lo scorso 5 marzo in Val di Rabbi, la Provincia Autonoma di Trento (PAT) ha ordinato la cattura e l’abbattimento DI MJ5, un maschio di 18 anni.

Il WWF sottolinea come questo individuo non si fosse mai reso protagonista prima di episodi di interazione con persone, e dunque sia necessaria massima attenzione nella gestione di questo caso del quale ancora non si conoscono molti dettagli, come ad esempio il ruolo del cane (slegato o al guinzaglio?) nella dinamica dell’aggressione.

Come ribadito nel documento di Ispra del 2021 sulla gestione degli orsi problematici, i casi di orsi che causano ferimento di persone per la prima volta, senza aver manifestato comportamenti simili in precedenza, vanno valutati attentamente caso per caso. Prima di considerare l’ipotesi di abbattimento o rimozione vanno analizzate con cautela le dinamiche che hanno portato all’attacco, compreso il comportamento della persona coinvolta.

La PAT continua invece a considerare l’orso come una specie “naturalmente pericolosa”, pretendendo una gestione completamente autonoma e non ritenendo il parere di Ispra vincolante in alcun modo. Questo approccio non è sostenibile né scientificamente condivisibile, ribadisce il WWF. Il ricorso agli abbattimenti dovrebbe essere sempre l’ultima soluzione, quando la pericolosità dell’animale è conclamata e non esistono altre soluzioni valide.

A sostegno di questo, nel 2022 anche il Consiglio di Stato ha bocciato le linee guida provinciali che prevedevano una gestione territoriale di orsi e lupi e l’automatismo tra i danni causati o l’aggressione compiuta da un orso e l’abbattimento dell’animale, in palese contrasto con i principi di proporzionalità e di precauzione.

Il WWF auspica che la Provincia Autonoma di Trento riprenda un percorso fondato sulla promozione della convivenza, partendo dalla conoscenza e non dai pregiudizi. L’espansione della popolazione di orso in Trentino e sull’arco alpino necessita di essere ulteriormente consolidata, ma questo processo è possibile solo lavorando nella direzione di una gestione equilibrata, senza il ricorso ad abbattimenti “facili”. Comunicazione e sensibilizzazione sui corretti comportamenti da adottare in montagna e la liberalizzazione dello spray al peperoncino anti-orso, considerato ancora illegale in Italia, e che invece ha dimostrato la sua efficacia in Nord America, sono tutte opzioni incruente e auspicabili, che possono aiutare a costruire una coesistenza reale e ad evitare episodi simili in prospettiva futura.