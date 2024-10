WALTER PRUNER * CAUSA KASWALDER: “ANCHE LA CASSAZIONE CONFERMA I DUE GRADI DI GIUDIZIO, RINGRAZIO TUTTI PER LA VICINANZA IN QUESTI CINQUE ANNI” (PDF SENTENZA)

20.39 - martedì 8 ottobre 2024

La Corte di Cassazione ha comunicato oggi il definitivo rigetto del ricorso promosso dall’ex presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder nell’ azione intentata contro il sottoscritto in qualità di Segretario particolare.

Ringrazio, tra tutti, la famiglia per la vicinanza in questi lunghi cinque anni e mezzo non certo semplici, e l’avvocato Attilio Carta per la competenza, la passione e l’umanità messe in campo.

Walter Pruner

