VVF VOLONTARI TRENTINO * CONCORSO INTERNAZIONALE: « LE ALLIEVE SUL TERZO GRADINO DEL PODIO, PER LE GARE DI ABILITÀ TECNICA»

26 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Brillante risultato ottenuto dalla squadra femminile al Concorso Internazionale vigili del fuoco allievi. Nono posto per gli allievi trentini.

Terzo posto per la formazione femminile, nono per quella maschile. Questi i risultati ottenuti dalle due squadre trentine, che rappresentano l’Italia, al Concorso Internazionale vigili del fuoco allievi. Ieri mattina il centro sportivo di Borgo Valsugana ha ospitato le gare di abilità tecnica. La squadra femminile, che non ha commesso penalità né durante la manovra né in occasione della staffetta, bissa così il risultato ottenuto due anni fa in occasione delle “olimpiadi” di Celje.

Sfortunata la squadra maschile, che ha pagato a caro prezzo i dieci secondi di penalità rimediati durante la manovra.

In campo femminile la vittoria è andata alle allieve della Repubblica Ceca, mentre in ambito maschile ad imporsi è stato il team austriaco.