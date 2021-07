VVF VOLONTARI – TRENTINO * CANDRIAI – CENTRO ATTIVITÀ FORMATIVE: « DA DOMENICA PRIMO AGOSTO 400 RAGAZZI VIVRANNO TRE GIORNI ALL’INSEGNA DI ATTIVITÀ CHE SPAZIERANNO DAL GEOCACHING, ALL’ATTIVITÀ POMPIERISTICA »

Tutto pronto a Candriai, presso la struttura di AERAT SOC COOP, per il camp rivolto agli allievi vigili del fuoco volontari trentini. L’occasione per circa 400 ragazzi, suddivisi in gruppi da 54, di vivere tre giorni all’insegna di attività che spaziano dal geocaching all’attività pompieristica, dalla palestra digitale alle escursioni alla scoperta delle bellezze naturalistiche della zona, passando per le dimostrazioni con i droni proposte dal corpo permanente.

Il camp, basato su turni e organizzato nel pieno rispetto dei protocolli vigenti anti Covid, inizierà domenica 1° agosto e si protrarrà per l’intero mese.

*

Foto: Vigili del Fuoco volontari Trentino