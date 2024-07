VVF VOLONTARI – TRENTINO * BORGO VALSUGANA -CONCORSO INTERNAZIONALE ALLIEVI: FUGATTI, “GRAZIE AI 768 RAGAZZI DI 22 PAESI DEL MONDO, QUI PER AMICIZIA E SPORT”

06.52 - domenica 28 luglio 2024

Ieri sera (27 luglio) a Borgo Valsugana si è svolta la cerimonia di chiusura del Concorso Internazionale vigili del fuoco allievi,

che nel nome dello sport, dell’integrazione e dell’amicizia ha riunito 768 ragazze e ragazzi provenienti da 22 Paesi.

Gran finale, ieri sera (27 luglio), per la 24esima edizione del Concorso Internazionale vigili del fuoco allievi, la manifestazione più importante e prestigiosa dedicata alle attività sportive dei pompieri di domani. L’evento è stato organizzato dall’apposito comitato organizzatore per conto della Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino. Ad aprire presso lo stadio di Via Gozzer la cerimonia è stato l’ingresso in corsa – variopinto e festoso – degli allievi. Sono stati ben 768 gli aspiranti vigili del fuoco, di età compresa tra i 10 e i 16 anni e provenienti da ben 22 nazioni, che hanno dato vita alla manifestazione, che per la terza volta nella sua storia ha fatto tappa in Trentino. La serata ha visto anche le premiazioni del Concorso, tra le quali spicca quella relativa al brillante terzo posto ottenuto dalla squadra trentina delle allieve.

Il presidente della Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino, Luigi Maturi, ha ricordato i tratti distintivi dell’evento, ovvero fair play, lealtà, solidarietà, impegno, condivisione delle esperienze ed uguaglianza. Gli stessi – ha aggiunto – che identificano il mondo dei vigili del fuoco volontari del Trentino. Ha quindi ringraziato il comitato organizzatore, guidato dall’ispettore dell’unione Valsugana e Tesino, Emanuele Conci, e dal vicepresidente della Federazione Daniele Postal, che ha curato la regia dell’evento, i comandanti del distretto, gli oltre mille vigili del fuoco volontari impegnati nei giorni dell’evento, oltre all’ente pubblico e a tutte le altre istituzioni ed associazioni che hanno collaborato a vario titolo.

«È un onore per Borgo Valsugana, per la Valsugana e per l’intero Trentino aver organizzato questo evento – ha detto il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti – che ha portato sul territorio un’espressione del volontariato, in questo caso giovanile, molto importante. Ricordo che il Trentino, terra che storicamente ha nei valori di volontariato e solidarietà le sue basi, nel campo della Protezione civile ha un ruolo molto importante di coordinamento a livello nazionale».

Il presidente della Commissione Internazionale giovani vigili del fuoco CTIF Jörn-Hendrik Kuinke, ha ricordato come i partecipanti abbiano vissuto una settimana di amicizia senza confini, per poi rivolgere un augurio alle formazioni ucraine affinché il loro paese ritrovi presto la pace.

Coraggio, abilità e coordinazione sono stati, a margine della cerimonia di chiusura, i protagonisti della spettacolare esibizione con le scale proposta dagli allievi dell’unione distrettuale delle Giudicarie e presentata dal responsabile distrettuale allievi Claudio Franchini. Ad allietare la serata, le note della Banda folkloristica di Telve e della Banda civica di Borgo Valsugana, oltre ai figuranti dell’Associazione storico-culturale Farinoti e Semoloti.