VVF VOLONTARI – SORAGA VAL DI FASSA (TN) * INCIDENTE: « FRONTALE TRA VETTURA E PULMINO, UTILIZZATE LE PINZE IDRAULICHE PER ESTRARRE IL CONDUCENTE DELL’AUTO»

Un violento frontale ha richiesto l’intervento, poco dopo le 16.00 di oggi, dei Vigili del Fuoco Volontari Soraga. L’incidente si è verificato nei pressi del lago di Pezzè e ha interessato una vettura ed un pulmino. Tempestivo, oltre che provvidenziale, l’intervento dei volontari di Soraga che – supportati dai colleghi di Vigo di Fassa, accorsi con le pinze idrauliche – hanno operato dapprima per consentire ai sanitari di estrarre il conducente della Bmw, poi per permettere all’elisoccorso di atterrare ed infine per ripristinare la viabilità e ripulire la sede stradale dai detriti. Sul posto anche carabinieri, Croce Rossa Italiana – Comitato Val di Fassa e Servizio strade della Pat.

Foto: Alessandro Pellegrin