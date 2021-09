VVF VOLONTARI RONCEGNO TERME (TN) * INTERVENTO: « AUTO ESCE DI STRADA IN UN PUNTO MOLTO INSIDIOSO PER LA PIOGGIA E SI RIBALTA, ILLESI GLI OCCUPANTI »

Vigili del Fuoco Roncegno Terme sono intervenuti oggi, alle 12.30 circa, in seguito al ribaltamento di un’auto, avvenuto al km 1 della SP65. La vettura è uscita di strada autonomamente, in un punto solitamente molto insidioso in presenza di pioggia. I volontari di Roncegno sono stati impegnati nelle operazioni di recupero del mezzo, in supporto al carro attrezzi, e nella messa in sicurezza dell’area. Sul posto anche Trentino Emergenza e Carabinieri della stazione di Roncegno. Pressoché illesi gli occupanti della vettura.

Foto: Vigili del Fuoco Roncegno Terme