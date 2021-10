VVF VOLONTARI RIVA DEL GARDA (TN) * SOCCORSO NEL LAGO: « RECUPERATO NATANTE CABINATO DI 8 METRI IN DIFFICOLTÀ, NESSUN FERITO »

Nel pomeriggio di ieri verso le ore 17.15 siamo stati allertati sia dal custode di porto San Nicolò sia dalla Centrale unica di emergenza 112 riguardo un natante cabinato di 8 metri in difficoltà al largo delle coste veneto/lombarde in direzione di Limone. Coordinati dalla Guardia Costiera di Salò, veniva attivato immediatamente il gommone di salvataggio VV.F. Riva, che intercettava il natante in zona confine.

Il vento soffiava forte da nord con raffiche intorno ai 26/30 nodi e un moto ondoso rilevante con circa un metro e mezzo d’onda. Nonostante le difficoltà un soccorritore acquatico è salito bordo del natante e ha assistito il velista nell’ammainare le vele e provvedere all’aggancio per il traino.

Viste le condizioni meteo si chiedeva ulteriore supporto con la moto d’acqua VV.F. di Riva e un equipaggio del Corpo permanente di Trento giunto sul posto. Incolume il diportista che ha ringraziato calorosamente e nessun danno al natante.