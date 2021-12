VVF VOLONTARI – RIVA DEL GARDA (TN) * NUOVA AUTOPIATTAFORMA: « PRESENTI ALL’INAUGURAZIONE IL VICEPRESIDENTE PAT TONINA ED IL SINDACO SANTI »

16:49 - 19/12/2021

Inaugurazione-presentazione odierna della autopiattaforma entrata nella dotazione nel corpo dei vigili del fuoco di Riva del Garda (Tn).

Erano presenti:

Cristina Santi, Sindaco di Riva del Garda

Gianni Morandi, Sindaco di Nago-Torbole

Mario Tonina, Vicepresidente della Giunta provinciale

Marco Menegatti, Ispettore distrettuale

Scheda tecnica esposta dal vicecomandante Massimo Spada.

*

Un saluto e un ringraziamento a tutti anche da parte mia.

Per la realizzazione di questa auto piattaforma è stato istituito un gruppo di lavoro, che colgo subito l’occasione di ringraziare, costituito da Omezolli Mauro, Pederzolli Maurizio, Ropelato Stefano, Sarti Andrea e Tonelli Gianfranco.

Come relazionato dal comandante eravamo alla ricerca di un mezzo che andasse a sostituire quello avuto in precedenza, ossia una piattaforma cingolata, ovviamente con le stesse caratteristiche della precedente.

Una attenta e scrupolosa analisi di quanto disponibile oggi giorno sul mercato rilevava purtroppo l’impossibilità di disporre di un mezzo con le stesse caratteristiche e peculiarità del vecchio spider cingolato, ossia la possibilità del mezzo di stabilizzare a 2,6mt di larghezza e un’altezza da terra di 1mt relativa al pianale del camion dedicato al trasporto.

Relazionato quanto riscontrato al direttivo ed all’assemblea del corpo, al gruppo di lavoro viene chiesto di trovare un’alternativa.

Le ricerche ci portano ad individuare nell’attuale auto piattaforma una valida ed efficiente alternativa:

• altezza totale di lavoro al piano di calpestio 28mt

• sbraccio massimo con 120kg al cestello 14mt

• lavoro in neghativo-6mt

• altezza complessiva ruote a terra 2,675mt

• lunghezza complessiva veicolo in marcia 8,340mt

• larghezza veicolo agli stabilizzatori 2.500mt

dato quest’ultimo molto importante poiché, stabilizzando in sagoma, è il massimo ingombro in larghezza impiegato dal mezzo per posizionarsi e inalzarsi in quota lavoro.

Le indagini di mercato ci hanno poi portato ad individuare nella ditta CELA, aggiudicataria della gara d’appalto, l’azienda che meglio ha appreso e soddisfatto le nostre esigenze.

Colgo l’occasione per ringraziare personalmente (ma penso di poter parlare a nome di tutto il gruppo di lavoro e del corpo dei vigili del fuoco di Riva del Garda) il Sig. Tesei ed il Sig. Antonucci della ditta Cela che hanno saputo soddisfare le nostre richieste.

La Ple è un mezzo indispensabile per il lavoro che svolge il corpo di Riva sia sul fronte degli interventi tecnici, sia per gli interventi di soccorso persona.

Infatti l’ampia navicella, con due ingressi per l’accesso da terra e lo sbarco in quota è opportunamente provvista di appositi agganci per il posizionamento di una barella di soccorso.

Appena arrivata e da subito messa in servizio ed operativa, la piattaforma si è rivelata efficiente ed affidabile, rispondendo in pieno alle aspettative prefissate.

Ne sono testimonianza gli eventi metereologici del luglio scorso che hanno visto la nostra nuova PLE, ancora lucida di fabbrica, impegnata su molti fronti ed interventi.

*

Discorso comandante Boroni

Buon giorno a tutti, un ringraziamento a tutti i presenti, alle autorità ai comandanti presenti, all’ispettore e viceispettore , ai vigili tutti, al Sindaco e a Don Dario .

Oggi è una giornata importante per il Corpo di Riva del Garda, occasione per inaugurare questa autopiattaforma, importante mezzo per il lavoro aereo, arrivato in primavera ma che a causa della pandemia non ci è stato possibile inaugurarla prima. Questi mesi ci hanno permesso di formare il personale, affinare le tecniche di utilizzo e apprezzarne le prestazioni.

Come per tutti i nostri acquisti si parte da lontano, il primo ottobre del 2015 la piattaforma cingolata in dotazione acquistata nel 2009, utilizzata nei normali interventi quotidiani, utilizzata anche per alcuni mesi all’Aquila in occasione del terribile terremoto, in fase di collaudo a seguito di un’importante manutenzione presso una ditta specializzata, è rovinosamente caduta al suolo, fortunatamente nessuna conseguenza per gli operatori, ma la piattaforma era ormai inutilizzabile.

Il mezzo viene messo sotto sequestro e iniziano le verifiche dei periti nominati dalla Procura, il 2015 e 2016 passano inesorabilmente con una serie di continue verifiche e perizie per determinare se vi fossero colpe dell’accaduto. Dicembre 2016 il pubblico ministero chiede l’archiviazione del procedimento, nessuna responsabilità della ditta manutentrice, ne dell’operatore; quindi nessun risarcimento.

Visto il risultato delle indagini, ci siamo subito mossi con l’amministrazione comunale, per reperire i finanziamenti necessari alla sostituzione del mezzo. L’assicurazione ha risarcito €39.500,00. In accordo con i Comandanti del distretto abbiamo richiesto sul piano pluriennale delle attrezzature alla Cassa antincendi, un finanziamento di € 46.700,00, il comune di Riva, su tre anni 2018/2019/2020 provvedeva alla copertura dei finanziamenti mancanti, un’enorme sforzo con €146.100,00. Recuperati i finanziamenti ha inizio l’iter di gara, in aprile 2020 pubblichiamo l’avviso di gara e a maggio avevamo assegnato alla ditta Cela Srl, la realizzazione di questo mezzo. Causa la pandemia in corso i tempi di lavorazione si sono un po’ allungati e comunque a fine aprile di questo anno, la macchina è entrata in servizio.

Ringrazio il gruppo di lavoro, il suo coordinatore il vicecomandante Massimo Spada, un ringraziamento particolare al vigile Tonelli Gianfranco che ha seguito meticolosamente la stesura del manuale operativo e sempre presente agli incontri con la ditta per la prosecuzione dei lavori e per le varie problematiche che di volta in volta emergevano, con grande professionalità e dedizione. Un ringraziamento ai referenti della ditta Cela sig. Tesei Giuseppe e il sig. Antoniucci Andrea, che ci hanno seguito e hanno assecondato le nostre richieste. Grazie

L’autopiattaforma è un mezzo indispensabile, considerata la mole di interventi che svolge il Corpo di Riva del Garda, nel proprio comune, ma non dimentichiamo anche nel Comune di Nago-Torbole con il quale è in essere una proficua gestione associata che prevede anche una partecipazione economica importante, nonché fuori provincia prevalentemente nei comuni vicini della Lombardia. A proposito di interventi posso darvi alcuni dati ad oggi, gli interventi sono 1130, ore di intervento dei vigili 9420,un vigile dedica mediamente 150 ore di lavoro all’anno a favore della comunità locale. L’organico ad oggi è di 64 vigili operativi, 5 vigili di complemento 15 allievi, 18 tra onorari e sostenitori, un bel gruppo di 104 persone di oggi e di ieri ma con una grandissima passione per il nostro mondo.

Passerei la parola al Vicecomandante Massimo Spada, per un’illustrazione del percorso che ha portato alla scelta di questa tipologia di veicolo, illustrando e evidenziando anche le principali caratteristiche tecniche e operative.

Un ringraziamento al cuoco Massimo Antonini che ci sta preparato il rinfresco.