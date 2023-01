VVF RIVA DEL GARDA (TN) * ASSEMBLEA ORDINARIA: « APPROVÀTI I BILANCI, CONSUNTIVO 2022 E PREVISIONE 2023, PRESENTI I SINDACI SANTI E MORANDI »

11.38 - domenica 22 gennaio 2023

Nella serata di venerdì 20 gennaio si è svolta l’assemblea ordinaria del corpo di Riva del Garda. Presso la sede di viale Rovereto sono intervenuti anche l’ispettore distrettuale Marco Menegatti, unitamente ai sindaci di Riva del Garda Cristina Santi e di Nago Torbole Gianni Morandi, in virtù della gestione associata per il servizio antincendi in vigore tra i due comuni altogardesani, che hanno portato il loro ringraziamento per il quotidiano lavoro svolto dai volontari del corpo rivano.

Si è proceduto all’approvazione dei bilanci: quello consuntivo del 2022 e quello di previsione del 2023. Successivamente il comandante Graziano Boroni, come di prassi nell’assemblea di inizio anno, ha proceduto a presentare la propria relazione sull’attività svolta dal corpo nel 2022.

Nell’ordine del giorno era presente anche il punto della votazione per un nuovo capo squadra, a sostituzione del vigile Stefano Frizzi recentemente nominato vice ispettore dell’unione distrettuale Alto Garda e Ledro, ha visto la designazione dell’unico candidato Federico Riccadonna, classe 2000, in servizio attivo dal dicembre 2018, con un passato di tre anni nel gruppo giovanile degli allievi.

Infine è stata l’occasione per salutare e premiare la sostenitrice Cristina Iachelini, per 26 anni addetta alle pulizie della caserma, che dallo scorso 31 dicembre ha raggiunto il traguardo della meritata pensione, ma che comunque continuerà a essere presente e parte integrante nelle attività del corpo.