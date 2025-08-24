Popular tags: featured 20
VON DER LEYEN (SOCIAL “X“) * «UN’UCRAINA LIBERA ED INDIPENDENTE, SIAMO CON VOI FINCHÉ SARÀ NECESSARIO»

08.38 - domenica 24 agosto 2025

Un’Ucraina libera, democratica e indipendente.

È per questo che state lottando.

È per questo che concentriamo i nostri sforzi.

Siamo con voi, finché sarà necessario. Perché un’Ucraina libera è un’Europa libera.

Buon Giorno dell’Indipendenza, Ucraina!

////

 

A free, democratic and independent Ukraine. That’s what you are fighting for. That’s what our efforts are all about. We are with you, for as long as it takes. Because a free Ukraine is a free Europe. Happy Independence Day, Ukraine!

 

 

