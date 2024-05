VOLKSBANK * SOSTENIBILITÀ: «AVVIATA LA MISURAZIONE DELL’IMPATTO DELLE INIZIATIVE SOCIALI A FAVORE DEL TERRITORIO»

16.11 - mercoledì 29 maggio 2024

Volksbank avvia la misurazione dell’impatto delle iniziative sociali a favore del territorio. L’iniziativa nasce nell’ambito del Piano industriale “I-mpact 2026”. Il modello di misurazione dell’impatto sociale, sviluppato in collaborazione con Triadi, spinoff del Politecnico di Milano, nasce dalla volontà di Volksbank di rendere misurabile l’impatto positivo generato da misure ed iniziative intraprese in ambito ESG.

Volksbank prosegue ed intensifica l’impegno in ambito ambientale e sociale. In linea con il Piano industriale “I-mpact 2026”, Volksbank ha avviato diverse progettualità nell’ambito del benessere sociale. Tra gli obiettivi c’è quello di aiutare le fasce più fragili della società, attività già avviata, ad esempio, tramite la collaborazione con l’Associazione di volontariato Alzheimer Südtirol Alto Adige ODV, che ha dato il via al progetto “Sollievo”.

Per poter misurare il valore concreto delle iniziative, Volksbank ha deciso di avvalersi del supporto scientifico di Triadi, Società Benefit, start-up innovativa e spinoff del Politecnico di Milano, nata dalla competenza decennale di Tiresia, il Centro di Ricerca della School of Management del Politecnico di Milano per l’innovazione sociale, la misurazione d’impatto e la finanza a impatto.

Triadi si occupa di misurazione e advisory strategico per l’impatto sociale e la sostenibilità, utilizzando tecnologie innovative e intelligenza artificiale per l’analisi dei dati e accompagnerà la Banca nella comprensione del valore sociale generato per le comunità e il territorio attraverso le proprie iniziative, sviluppando una metodologia di valutazione basata sul framework della “Teoria del cambiamento”. La metodologia utilizzata da Triadi si basa sulla Teoria del Cambiamento, uno strumento oggi sempre più riconosciuto anche nell’ambito dell’impact investing, che consente di mappare e valutare il valore – di breve, medio e lungo periodo – generato intenzionalmente dalle attività di un’organizzazione per il territorio e le comunità. Attraverso l’utilizzo di questa metodologia sarà possibile valutare e gestire gli impatti che Volksbank genera attraverso i propri progetti.

“Siamo orgogliosi di avviare questa cooperazione tecnico-scientifica con Triadi, che ci accompagnerà in questo percorso. La misurazione dell’impatto sociale rappresenta per Volksbank un passo importante del piano strategico I-mpact 2026, nell’ottica della trasperenza e rendicontabilità del nostro impegno, principalmente nei tre filoni strategici: la social green mobility, la family and childcare e il sostegno ai soggetti più fragili della società”, afferma Manuela Miorelli, Responsabile Sostenibilità di Volksbank.

“La missione di Triadi è quella di accompagnare le organizzazioni nello sviluppo di una sempre maggiore consapevolezza della forza trasformativa che possono generare sulla società e sul pianeta, attraverso modelli di gestione e valutazione dell’impatto ispirati ai principi di integrità, rigore e trasparenza. E’ in ragione di una profonda condivisione di questi presupposti e obiettivi che abbiamo intrapreso con Volksbank, banca leader nell’ambito della sostenibilità, un percorso di innovazione e sviluppo di nuovi strumenti di misurazione, finalizzato a migliorare la capacità di generare valore condiviso”, dichiara Mario Calderini, Presidente di Triadi.