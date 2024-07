VOLKSBANK * DONAZIONE: «ABBIAMO FIRMATO UN ATTO A FAVORE DI “NEMO“, ASSOCIAZIONE CHE SI OCCUPA DEI BAMBINI AFFETTI DA MALATTIE CRONICHE»

18.55 - venerdì 19 luglio 2024

Donazione solidale di Volksbank: nuova struttura per il reparto di pediatria dell’ospedale di Bolzano Sostegno a progetti sociali utili per il territorio: Volksbank ha firmato un atto di donazione a favore di Nemo, Associazione che si occupa dei bambini affetti da malattie croniche e complesse. Volksbank aderisce, chiudendolo, al crowdfunding per costruire un Wintergarten, ovvero uno spazio idoneo per accogliere i bambini che attendono di effettuare le visite in day hospital presso l’ospedale di Bolzano.

Uno spazio di circa 160 metri quadrati, sopraelevato e direttamente accessibile dal reparto di pediatria, racchiuso da pareti verdi per sottolineare un concetto di accoglienza e di tranquillità. È questo il progetto dell’Associazione Nemo che sta realizzando all’ospedale di Bolzano uno spazio dedicato ai bambini affetti da malattie croniche e complesse, che necessitano spesso di costanti e ripetute visite ospedaliere, nonché ai bimbi in cura presso il reparto pediatrico di oncologia che pure potranno beneficiare degli spazi del Wintergarten. La struttura sarà posizionata nell’attuale cavedio centrale, a sinistra dell’entrata principale dell’ospedale di Bolzano: i lavori sono partiti a marzo 2023, mentre nelle prossime settimane avverrà il posizionamento della prima parte della struttura.

Il nuovo spazio di attesa è stato concepito per garantire tranquillità ai bambini, che qui potranno svolgere attività ludiche, scolastiche e ricreative. La nuova struttura avrà una superficie arrotondata e sarà dotata di grandi vetrate, con la possibilità di schermature attraverso tendaggi retrattili che garantiscano la massima privacy. Prosegue, quindi, l’impegno di Volksbank nell’ambito del progetto “Fragilità”, che si pone l’obiettivo di aiutare concretamente le fasce più deboli della società, proponendo iniziative anche in campo medico. L’atto di donazione è stato perfezionato oggi nella sede Volksbank, alla presenza della dott.ssa Lydia Pescollderungg, Presidente dell’Associazione Nemo, del Direttore Generale di Volksbank Alberto Naef e della Responsabile Sostenibilità Manuela Miorelli.

“Per Volksbank è un grande privilegio contribuire alla realizzazione di questa iniziativa dall’alto valore morale e sociale. Questo progetto dal forte carattere solidale si coniuga perfettamente con la nostra filosofia di Banca regionale vicina al territorio e alle persone, con particolare attenzione alle fasce più deboli della società, in questo caso ai bambini in cura presso l’ospedale di Bolzano. È con iniziative di questa portata e con partner di questo livello che interpretiamo in senso ampio il nostro ruolo di attore del territorio con una forte propulsione al bene comune. Ringraziamo l’associazione Nemo per il prezioso lavoro che sta svolgendo nel migliorare la qualità di vita dei bambini affetti da malattie croniche o complesse”, aggiunge il Direttore Generale di Volksbank, Alberto Naef.

“Siamo orgogliosi di avere chiuso il cerchio nella raccolta fondi che rende possibile la realizzazione di un ambiente più accogliente e tranquillo per i piccoli pazienti che stanno affrontando cure o visite e per alleviare, per quanto possibile, la difficoltà che devono affrontare anche le famiglie. Nel tema emozionale della “Fragilità”, dopo avere dato il nostro contributo alle radici della nostra società con il progetto “Sollievo” dell’Associazione Alzheimer Alto Adige, sosteniamo ali del nostro futuro meno fortunate che grazie a Nemo potranno fruire di uno spazio dove i materiali, la forma e i colori sono stati accuratamente selezionati a misura di bambino”, afferma la Responsabile Sostenibilità di Volksbank, Manuela Miorelli.

Associazione Nemo

Nemo è un’associazione di volontariato che nasce su iniziativa di un gruppo di mamme, col supporto del reparto di pediatria dell’Ospedale di Bolzano, a sostegno dei bambini in Alto Adige affetti da patologie croniche e complesse e quindi costretti a ricorrenti terapie ed ospedalizzazioni.