VITALPIN – INNSBRUCK * STAGIONE INVERNALE 2024/25: «OTTIME LE CONDIZIONI SUL GHIACCIAIO DELL’HINTERTUX, 17 KM DI PISTE GIÀ PERCORRIBILI ATTENDONO GLI SCIATORI»

Ottime condizioni sul ghiacciaio dell’Hintertux. 17 km di piste già percorribili attendono gli sciatori. Dopo l’arrivo della prima neve sulle Alpi e l’apertura di alcune aree sciistiche su ghiacciaio, VITALPIN ha esplorato il clima di fiducia nel settore dello sci. Le stupende immagini che arrivano dal Tirolo, dall’Alto Adige e dalla Svizzera fanno battere il cuore agli appassionati di sci! Dopo le nevicate di un paio di settimane fa le condizioni sui ghiacciai sono ottimali. Il ghiacciaio dell’Hintertux e dello Stubai e l’area sciistica su ghiacciaio di Sö lden hanno già aperto, e a breve apriranno anche il ghiacciaio del Pitztal (28 settembre) e del Kaunertal (3 ottobre). Attualmente, in Alto Adige si scia bene nell’Alpin Arena di Senales e al Passo dello Stelvio. Anche in Svizzera sono già stati aperti i primi impianti. Nell’arco alpino c’è tanta voglia di sciare.

Le immagini e comunicazioni sull’apertura della stagione hanno avuto un riscontro in larga parte positivo sui social media, sia da parte dei residenti, che aspettavano con ansia l’arrivo della stagione, sia dei turisti che si godranno presto le loro vacanze sulla neve delle Alpi. “Ovviamente, siamo molto contenti del clima positivo che si riscontra nei social rispetto allo sci; tuttavia, va considerato che i canali sono seguiti soprattutto da chi è appassionato di questo sport. Per questo motivo VITALPIN ha chiesto agli esperti un parere sullo stato attuale del settore”, spiega il direttore di VITALPIN Manuel Lutz.

Thomas Aichner, Marketing Director di Salewa (leader del mercato europeo di abbigliamento alpino), smentisce innanzitutto con dati alla mano la voce che lo sci stia diventando sempre più uno sport di nicchia. Un confronto di esperienze all’interno dell’EOG (European Outdoor Group) e le vendite di prodotti dei marchi Dynafit (sci alpinismo) e Fischer (sci da discesa) nel gruppo Oberalp mostrano un andamento molto positivo per lo sci da pista, mentre il settore dello sci alpinismo risulta stagnante.

“Lo sci è di tendenza e attira sempre più appassionati. Lo confermano non solo i dati sugli accessi alle aree sciistiche dello scorso inverno, bensì anche i numeri delle vendite dei produttori di sci. Nell’ultima stagione la domanda di abbigliamento e attrezzatura da sci è stata molto alta, e anche gli ordini dei commercianti per la prossima stagione sono davvero promettenti”, rimarca Thomas Aichner.

Il Gruppo internazionale Doppelmayr, con sede principale a Wolfurt in Vorarlberg, ha registrato nell’esercizio 2023/24 un aumento di fatturato di quasi il 12 percento, soprattutto grazie ai numerosi progetti realizzati per le zone sciistiche europee e nell’America settentrionale. Pare che l’attività invernale sia aumentata considerevolmente per Doppelmayr.

In Austria, le squadre di Doppelmayr hanno realizzato insieme ai loro clienti diversi grandi progetti, tra cui la cabinovia AURO-Komperdellbahn a Serfaus in Tirolo, ideata per il funzionamento autonomo. Alcuni progetti di prestigio sono ancora in fase di realizzazione, ad esempio la Schilthornbahn 20XX e il primo impianto TRI-Line a Hoch-Ybrig, entrambi in Svizzera. Anche il ricercatore di sci alpinismo Gü nther Aigner sottolinea la popolarità dello sci. Secondo l’esperto, a livello mondiale non vi sono mai stati tanti sciatori come oggi: attualmente ammontano a ben 135 milioni.

Mantenere il primo manto nevoso come base è importante non solo per gli sciatori, ma anche per la natura. Infatti, la neve che cade sul ghiacciaio funge da protezione per lo stesso. Il centro neve del Tirolo ha invece confermato a Vitalpin che, secondo l’esperienza degli ultimi anni, ai primi freddi di settembre e ottobre segue normalmente un periodo pre-natalizio molto mite. Pertanto sarebbe molto più indicato provvedere in questo periodo, finché le temperature sono basse, all’innevamento artificiale. In un’ottica di risparmio delle risorse sarebbe inopportuno attendere troppo.