VITA TRENTINA EDITRICE * SAN FRANCESCO DI SALES: DIRETTORE ANDREATTA, « IN RICORRENZA DEL PATRONO DEI GIORNALISTI INCONTRO AL “VIGILANUM“ IL DIBATTITO CON L’INVIATO DI “FAMIGLIA CRISTIANA“ LAGGIA (MARTEDÌ 25/1 17.30)

8:37 - 25/01/2022

Oggi, martedì 25 gennaio, all’indomani della ricorrenza del patrono dei Giornalisti, il nostro settimanale propone insieme alla Biblioteca Diocesana e all’UCSI di Trento, un incontro sul presente e il futuro della professione giornalistica.

Con inizio alle 17.30 presso il Polo culturale Vigilianum in via Endrici, 14 si svolgerà un dibattito con Alberto Laggia, inviato del settimanale Famiglia Cristiana, e autore del libro “Notizia” (EMP), sul tema della libertà di informazione e delle fake news dal titolo: “Quello che i giornali non dicono”. Introduce Paola Tomasi, modera Diego Andreatta.

L’accesso è consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili (distanziati) con la presentazione del Green Pass rafforzato.