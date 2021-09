VIGILI FUOCO VOLONTARI – MEZZOCORONA (TN) * INCENDIO: « FRIGORIFERO A FUOCO COINVOLGE LA COPERTURA IN LEGNO DELLA CUCINA, NESSUN FERITO »

Selettiva nel cuore della notte, erano passate le quattro da pochi minuti, per i Vigili del Fuoco Volontari Mezzocorona a causa di un principio di incendio, che ha interessato un’abitazione, scaturito dal frigorifero per poi interessare la copertura in legno della cucina. Immediato l’intervento dei volontari, che hanno impedito che la situazione degenerasse. Fortunatamente non si registrano feriti.

📸 Vigili del Fuoco Volontari Mezzocorona

