VIGILI DEL FUOVO – CORPO NAZIONALE * GIUBILEO GIOVANI: « 800 OPERATORI DEL SOCCORSO IN CAMPO A ROMA, TRA IL 29 LUGLIO ED IL 4 AGOSTO»

In occasione del Giubileo dei Giovani il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ha predisposto un dispositivo operativo a tutela della sicurezza delle centinaia di migliaia di partecipanti attesi.

Il piano di vigilanza e potenziamento, attivo da martedì 29 luglio fino a lunedì 4 agosto, prevede l’impiego di oltre 800 vigili del fuoco provenienti da tutta Italia – inclusi rinforzi da Toscana, Umbria, Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, oltre che dai comandi di Rieti, Viterbo e dal personale delle Scuole Centrali Antincendi.

Nella zona di Tor Vergata, cuore dell’evento, saranno operativi operativi dal 1° al 4 agosto oltre 80 vigili del fuoco: 4 squadre antincendio, 7 Unità Comando Locale (UCL), squadre NBCR (Nucleare-Biologico-Chimico-Radiologico).

Ulteriori presìdi e unità specialistiche garantiranno rinforzi per il soccorso tecnico urgente anche in altre aree della città, in collaborazione con la Questura, le autorità locali e le altre forze di soccorso.

Nel dettaglio, il dispositivo prevede il rafforzamento dei distaccamenti di Tuscolano II, La Rustica; personale specializzato NBCR, SAF (Speleo Alpino Fluviale), telecomunicazioni, officina mobile, autorimessa e magazzini caricamenti; della Sala Crisi del Comando di Roma, presenza di un’unità presso la sala operativa della Questura. Le postazioni a San Pietro e San Giovanni sono state attive fino al 1° agosto; sempre per il 1° agosto è stata garantita la presenza di squadre al Circo Massimo. Con questo dispositivo, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco rinnova il proprio impegno a tutela della sicurezza pubblica, mettendo in campo tutte le proprie competenze, mezzi e professionalità.