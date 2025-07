VIABILITÀ ITALIA * ESODO ESTIVO 2025: «TRAFFICO INTENSO TRA FINE LUGLIO E SETTEMBRE, I CONSIGLI E BOLLINI PER GESTIRE PARTENZE E RIENTRI ESTIVI»

15.00 - giovedì 17 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Esodo Estivo – Luglio/Agosto/Settembre 2025

Viabilità Italia, che da 20 anni opera come Centro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, ha il compito di fronteggiare situazioni di crisi legate alla viabilità e di adottare, anche preventivamente, le strategie di intervento più opportune.

L’organismo è presieduto dal direttore del Servizio Polizia Stradale e, oltre a rappresentati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Polizia di Stato), annovera partner pubblici, quali il Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e il dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Dipartimento della Protezione Civile, l’Arma dei Carabinieri, ANAS S.p.A., l’Associazione Nazionale Comuni d’Italia (ANCI) e l’Unione delle Province Italiane (UPI), e partner privati quali l’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (AISCAT) e Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A..

Viabilità Italia provvede al coordinamento tecnico-amministrativo e all’adozione di decisioni rapide e condivise in tempo reale e dispone gli interventi operativi, anche preventivi, per gestire le situazioni di crisi al sistema viario del Paese, derivanti da eventi atmosferici avversi o da altri eventi. Provvede, inoltre, all’attività di elaborazione dei piani di esodo estivo e dei piani neve, utili agli utenti per programmare gli spostamenti durante la stagione estiva ed invernale.

I provvedimenti concordati e adottati dal tavolo di Viabilità Italia vengono inoltrati attraverso comunicati stampa alle testate giornalistiche, alle associazioni di categoria degli autotrasportatori, pubblicati sul web e divulgati tramite tutti i canali del C.C.I.S.S.

Previsioni del traffico estate 2025

In occasione degli ultimi due fine settimana di luglio si prevede il consueto incremento della circolazione stradale connesso alle partenze della stagione estiva per raggiungere le località di vacanza; è probabile che in questi due fine settimana il traffico in fase di partenza si distribuisca con spostamenti in intensificazione dal pomeriggio del venerdì e si mantenga piuttosto sostenuto per la giornata del sabato e della domenica mattina, tenendo conto anche degli spostamenti giornalieri a breve raggio. In merito ai flussi veicolari di rientro, si prevede un aumento nel pomeriggio di domenica e residualmente nella mattinata di lunedì, con una sovrapposizione al traffico quotidiano di inizio settimana.

Nelle prime due settimane di agosto si prevede il consueto ulteriore incremento dei flussi veicolari, con consistenti movimenti di traffico in partenza nei venerdì pomeriggio e la tendenza in aumento nelle mattinate di sabato 2 e 9 agosto, contrassegnate dal “bollino nero”. Anche le domeniche del 3 e 10 agosto e i lunedì del 4 e 11 agosto manterranno lo stesso andamento di luglio, con traffico di rientro nel pomeriggio di domenica e nella mattinata di lunedì.

La settimana di Ferragosto sarà segnata da probabili partenze fin dal giovedì 14 agosto, mentre il giorno 15 si prevede traffico molto intenso, specialmente in ambito della viabilità locale, a causa delle tradizionali gite giornaliere. Da domenica 17 e lunedì 18 agosto si presume inizi la grande fase del rientro dai luoghi di vacanza, che interesserà anche le domeniche del 24 e 31 agosto e i lunedì del 25 agosto e 1° settembre. Oltre al cosiddetto “controesodo”, in queste ultime due settimane di agosto si prevede comunque ancora traffico intenso per le ultime partenze, concentrato tra il venerdì pomeriggio e il sabato mattina.

Nel mese di settembre è presumibile che il fine settimana da venerdì 5 a domenica 7 sarà segnato ancora da flussi veicolari in partenza, ma soprattutto dal termine sostanziale del periodo di vacanza con ritorno dalle località turistiche verso i centri urbani.

Al fine di fornire ai cittadini informazioni utili per favorire partenze consapevoli e per aumentarne la sicurezza, Viabilità Italia, che monitorerà costantemente le condizioni di percorribilità della rete viaria di interesse nazionale, ha messo a disposizione documenti consultabili sul sito internet www.poliziadistato.it, tra cui il calendario con i bollini di traffico con indicazione delle fasce orarie di divieto di circolazione per i veicoli di portata superiore alle 7.5 t.

Il calendario 2025 delle limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati nel periodo estivo, per i veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate, prescrive le seguenti fasce di divieto:

– sabato 19 luglio dalle 08.00 alle 16.00;

– domenica 20 luglio dalle 07.00 alle 22.00;

– venerdì 25 luglio dalle 16.00 alle 22.00;

– sabato 26 luglio dalle 08.00 alle 16.00;

– domenica 27 luglio dalle 07.00 alle 22.00;

– venerdì 1 agosto dalle 16.00 alle 22.00;

– sabato 2 agosto dalle 08.00 alle 22.00;

– domenica 3 agosto dalle 07.00 alle 22.00;

– venerdì 8 agosto dalle 16.00 alle 22.00;

– sabato 9 agosto dalle 08.00 alle 22.00;

– domenica 10 agosto dalle 07.00 alle 22.00;

– venerdì 15 agosto dalle 07.00 alle 22.00;

– sabato 16 agosto dalle 08.00 alle 16.00;

– domenica 17 agosto dalle 07.00 alle 22.00;

– sabato 23 agosto dalle 08.00 alle 16.00;

– domenica 24 agosto dalle 07.00 alle 22.00;

– sabato 30 agosto dalle 08.00 alle 16.00;

– domenica 31 agosto dalle 07.00 alle 22.00;

– domenica 7 settembre dalle 07.00 alle 22.00;

Gli enti proprietari e concessionari stradali provvederanno comunque a rimuovere i cantieri di lavoro temporanei e adotteranno tutte le misure necessarie per minimizzare l’impatto sulla circolazione di quelli inamovibili.

Come informarsi sulle condizioni del traffico

Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I..

Informazioni sullo stato del traffico sulla rete stradale ed autostradale gestita da ANAS sono disponibili su smartphone e tablet, grazie all’applicazione “VAI” , inoltre il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile al numero verde gratuito 800.841.148.

Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili sui diversi canali attivati dalle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.).

Ulteriori informazioni sono riportate anche su www.aiscat.it.

Sul fronte ferroviario , il Gruppo FS Italiane, grazie al lavoro delle Sale operative di RFI e Trenitalia, controlla e gestisce, 24 ore su 24, la circolazione e monitora i punti più sensibili della rete, assicurandone la regolare efficienza anche con presidi di tecnici RFI sulle linee e sugli impianti più strategici. Sono stati inoltre rafforzati i servizi di assistenza e informazione alla clientela, sia a bordo treno sia nelle principali stazioni.

I viaggiatori potranno informarsi attraverso i canali del Gruppo FS Italiane, Infomobilità di RFI e Trenitalia, l’App Trenitalia e il profilo social X.

Su alcune linee sono stati programmati dei lavori che comporteranno una temporanea riduzione dell’offerta commerciale e un allungamento dei tempi di viaggio. Il Gruppo FS Italiane ha avviato già da febbraio una campagna di comunicazione dedicata ai cantieri estivi, con l’obiettivo di informare in anticipo i passeggeri. Gli interventi, fondamentali per l’efficientamento e la modernizzazione del sistema ferroviario, interesseranno in particolare le tratte dell’Alta Velocità e i principali nodi di scambio.

Inviti alla prudenza

Si richiama l’attenzione di quanti si metteranno in viaggio affinché adottino comportamenti di guida prudenti e rispettosi delle norme di comportamento stradale.

In particolare:

prima di partire :

– verificare l’efficienza del veicolo;

– sistemare razionalmente i bagagli equilibrando i pesi e non sovraccaricando l’autovettura;

– individuare una corretta posizione per il trasporto degli animali;

– evitare pasti abbondanti e alcool;

– essere sufficientemente riposati;

– tenersi costantemente aggiornati sulle condizioni del traffico, non potendosi escludere locali disagi o l’adozione di provvedimenti di regolazione della circolazione per favorire la fluidità degli spostamenti.

durante il viaggio :

– tenere allacciate le cinture di sicurezza, anche posteriori;

– utilizzare per i bambini gli appositi “seggiolini”;

– non distrarsi durante la guida (con il telefonino, la radio, la sigaretta, ecc.).

– fare soste frequenti;

– moderare la velocità;

– mantenere la distanza di sicurezza;

– usare prudenza nei sorpassi;

– non impegnare mai la corsia di emergenza;

– sulle autostrade a tre corsie, viaggiare comunque sulla prima corsia di marcia, a destra.

Attività di controllo e di assistenza agli utenti

Polizia Stradale ed Arma dei Carabinieri incrementeranno il numero delle pattuglie, anche motomontate, che nelle giornate maggiormente interessate dagli spostamenti vigileranno lungo la viabilità autostradale ed extraurbana principale. Dette attività saranno supportate anche dal controllo aereo dei rispettivi reparti volo della Polizia di Stato e dei Carabinieri.

Per un’efficace azione di contrasto della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, sarà intensificata l’attività di controllo lungo gli itinerari di collegamento con le destinazioni di interesse turistico, con utilizzo sistematico, anche nelle ore notturne, di etilometri e precursori.

Saranno intensificati i controlli ai veicoli commerciali e ai veicoli per il trasporto collettivo di persone, in funzione di tutela della sicurezza stradale, nonché per il rispetto dei limiti di velocità, particolarmente in prossimità delle aree di cantiere inamovibili, delle regole sul sorpasso e dell’uso corretto delle corsie di emergenza.

Particolare riguardo sarà posto al contrasto della microcriminalità nelle aree di servizio e di parcheggio autostradali.

Gli enti proprietari e concessionari stradali potenzieranno i presidi per l’assistenza ai viaggiatori, per garantire la massima sicurezza e le migliori condizioni di circolazione.

Anche la Polizia Ferroviaria sarà massivamente impegnata nelle maggiori stazioni presenti sul territorio nazionale, per espletare al meglio le attività di competenza.