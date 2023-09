VETRI SPECIALI * INCENDIO TRENTO: A.D. CAMARIN, « SU 180 ADDETTI UN 20% NON HA MAI INTERROTTO L’ATTIVITÀ ED UN 20% DOVREBBE RIPRENDERE DAL 5/9 »

La Vetri Speciali informa che, a seguito dell’interruzione della attività produttiva del suo stabilimento di Spini di Gardolo (TN) causata dalla fuoriuscita di vetro dal forno fusore, in data odierna si sono incontrati presso Confindustria Trento le Organizzazioni Sindacali interessate e l’Azienda al fine di siglare un verbale di consultazione sindacale per l’avvio della cassa integrazione relativa al personale in forza allo Stabilimento.

In occasione dell’incontro l’Azienda ha comunicato che durante il periodo necessario al riavvio degli impianti parte del personale sarà comunque impiegato in Stabilimento. Nello specifico l’Azienda informa che, su un totale di circa 180 addetti, un 20% non ha mai interrotto la sua attività occupandosi del mantenimento della situazione impiantistica in essere, un 20% dovrebbe riprendere, a partire da martedì 5 settembre, la propria attività presso l’unità di riscelta dei contenitori in vetro ed infine che è in corso di valutazione la possibilità di incrementare il personale impiegato occupando un ulteriore 35% in attività legate a seconde lavorazioni dei contenitori in vetro.