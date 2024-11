VATICANNEWS.VA * VIAGGIO APOSTOLICO – 15/12: «FRANCESCO PRIMO PAPA IN CORSICA, IN AEROPORTO VEDRÀ IL PRESIDENTE MACRON»

08.29 - domenica 24 novembre 2024

Francesco primo Papa in Corsica, il 15 dicembre il viaggio apostolico. Annunciata ieri la visita di un giorno di Papa Francesco nell’isola del Mediterraneo, luogo di nascita di Napoleone, dove si svolge una conferenza organizzata dalla Diocesi di Ajaccio sulla “Religiosità popolare nel Mediterraneo”, alla quale partecipano anche vescovi italiani, francesi e spagnoli. Il Pontefice presiederà la sessione conclusiva, poi incontrerà il clero nella cattedrale e celebrerà la Messa. In aeroporto vedrà il presidente Macron.

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano

Due giorni prima del suo 88.mo compleanno, a poco più di una settimana dalle celebrazioni del Natale e l’apertura del Giubileo, Francesco conclude l’anno con un viaggio di quasi dodici ore in Corsica, primo Papa a recarsi nell’isola, la quarta più grande del Mediterraneo dopo Sicilia, Sardegna e Cipro, luogo di nascita di Napoleone e scenario di bellezze naturali tra foreste, spiagge e montagne. La visita – già anticipata nei giorni scorsi dalla stampa francofona e dallo stesso vescovo della capitale Ajaccio, il cardinale François-Xavier Bustillo – è stata confermata oggi, 23 novembre, dal direttore della Sala Stampa vaticana, Matteo Bruni.

Accogliendo l’invito delle Autorità civili ed ecclesiastiche del Paese, Papa Francesco compirà un viaggio apostolico ad Ajaccio il 15 dicembre prossimo, in occasione della conclusione del Congresso “La religiosité populaire en Méditerranée”

Il congresso sulla Religiosità popolare

Il 47.mo viaggio di Jorge Mario Bergoglio in questa terra distante solo 180 miglia da Roma, terzo del 2024 dopo quelli di settembre in Sud-Est asiatico e in Oceania e poi in Lussemburgo e Belgio, durerà dunque solo il giorno di domenica 15 dicembre. L’occasione della visita, come si legge nella dichiarazione vaticana, è il congresso nella Diocesi di Ajaccio sulla “Religiosità popolare nel Mediterraneo” che vedrà la presenza di vescovi di Italia, Francia e Spagna e altri Paesi limitrofi. Un tema, quello delle tradizioni religiose popolari, molto caro al Papa argentino sin dai tempi del suo ministero a Buenos Aires, centrale anche nella storica conferenza dell’episcopato latinoamericano e caraibico di Aparecida, e a cui il Pontefice ha dedicato ampio spazio nella esortazione Evangelii Gaudium. Un tema molto presente pure in Corsica, dove ogni anno i fedeli cattolici corsi – circa il 90% dei 355 mila abitanti – vivono riti, pellegrinaggi per strada e manifestazioni di devozione, in particolare per la festa della Madonna della Misericordia, meglio conosciuta come la “Madunnuccia”, patrona di Ajaccio.

Francesco parteciperà alla sessione conclusiva del congresso, come si legge nel programma diffuso sempre oggi. Più nel dettaglio il Papa partirà dall’aeroporto di Roma-Fiumicino alle 7.45 per arrivare alle 9 all’Aeroporto Internazionale di Ajaccio, dove si terrà l’accoglienza ufficiale. Alle 10.15 sarà quindi nel “Palais des Congrès et d’Exposition d’Ajaccio” per il congresso ai cui partecipanti rivolgerà un discorso. Circa un’ora dopo il Pontefice si trasferirà nella Cattedrale di Santa Maria Assunta per incontrare vescovi, sacerdoti, diaconi, consacrati e seminaristi e pregare con loro l’Angelus. Previsto un discorso del Papa anche in questa occasione.

Nel pomeriggio, alle 15.30, si terrà invece la Messa nella “Place d’Austerlitz”, il grande parco chiamato “U Casone” in ricordo di un vecchio edificio, luogo dove, secondo la tradizione, Napoleone si recava da bambino. E proprio a Place d’Austerlitz sorge una grande statua dedicata al Bonaparte. Alla celebrazione eucaristica seguirà, alle 17.30, l’incontro del Papa con il presidente francese Emmanuel Macron, presso l’Aeroporto di Ajaccio. Lì, terminata la cerimonia di congedo, alle 18.15 è previsto il volo verso Roma con atterraggio a Fiumicino alle 19.05.

È la prima visita di un Pontefice in Corsica; terza in Francia per Papa Francesco dopo le brevi tappe a Strasburgo nel 2014 e Marsiglia nel 2023. Ad accogliere il Papa sarà il cardinale Bustillo, 56 anni tra due giorni, francescano conventuale, spagnolo di Pamplona ma naturalizzato francese. Dal 2021 guida la Chiesa corsa dopo la nomina ricevuta da Francesco che, nel 2022, aveva regalato copie del libro di Bustillo Testimoni non funzionari a tutti i sacerdoti che partecipavano alla Messa crismale nella Basilica di San Pietro. Nel 2023 il Papa lo ha creato cardinale nel Concistoro del 30 settembre.

Proprio Bustillo nella mattinata di giovedì 21 novembre aveva tenuto una conferenza stampa nel cortile del vescovado di Ajaccio in cui, in attesa della conferma ufficiale del viaggio, ha mostrato il logo ufficiale del viaggio, intitolato in corso “Papa Francescu in Corsica”, con la data del 15 dicembre 2024.

Lo sfondo del logo è interamente di colore verde-azzurro a rappresentare il mare, in alto a sinistra è stilizzata la Corsica mediante linee verticali blu. La linea più alta culmina in forma di croce, a simboleggiare la fede in Cristo, ed è annodata a una linea gialla che scende dall’alto, allusione allo Spirito Santo. A destra dell’Isola stilizzata si vede, nello stesso giallo, colore della luce e della Santa Sede, il titolo in lingua corsa “Papa Francescu in Corsica” e, al di sotto, in bianco, il motto del viaggio apostolico “Jésus passa en faisant le bien” (Ac 10,38), espressione degli Atti degli Apostoli che, applicata all’evento, ricorda che il Papa visita la Chiesa in Corsica come il pastore che passa in mezzo al suo popolo. Nella parte inferiore è posta, con lo stesso colore blu dell’isola stilizzata, la sagoma della Madonna, Regina della Corsica, raffigurata dai fianchi in su con il volto e le mani rivolte verso l’alto. Dato lo sfondo, appare come immersa nel mare.

Appello ai volontari

Il cardinale ha presentato pure il sito ufficiale, www.lepapeencorse.corsica, dove verranno comunicati tutti i dettagli e dove “tutti i corsi avranno la possibilità di contribuire”. Dal cardinale anche un appello a tutti i cittadini: “Posso dirvi che abbiamo bisogno di volontari, perché il tempo vola. Mancano tre settimane. L’evento è storico, abbiamo bisogno di mezzi straordinari”.