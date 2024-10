VATICANNEWS.VA * UDIENZA: «PAPA FRANCESCO HA INCONTRATO IL RE DI ESWATINI MSWATI III, SOVRANO DELLO STATO DELL’AFRICA MERIDIONALE»

14.14 - sabato 19 ottobre 2024

Papa Francesco ha incontrato in udienza ieri mattina il re di eSwatini Mswati III, sovrano del piccolo Stato dell’Africa meridionale, noto fino al 2018 come Swaziland, incastonato tra Sudafrica e Mozambico. Una delle tre monarchie d’Africa, che conta poco più di un milione di abitanti, è guidata da Mswati III dal 1986. Il colloquio tra il Pontefice e il sovrano africano si è protratto per circa 20 minuti.

Successivamente il Papa ha donato al suo ospite una maiolica raffigurante una statua di San Pietro benedicente con sullo sfondo la cupola della Basilica di San Pietro. Inoltre una copia del messaggio per la Pace di quest’anno e il volume sull’Appartamento papale delle udienze, a cura della Prefettura della Casa Pontificia. Il re di eSwatini ha portato in dono una scacchiera in legno e vetro, opera di artigianato locale, una statua in metallo dorato raffigurante un leone, due calici in vetro e argento ed infine, alcuni prodotti naturali per la cura della persona, realizzati nel suo Paese.