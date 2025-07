VATICANNEWS.VA * REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: PAPA LEONE XIV, «STRAGE IN CHIESA, IL SANGUE DI QUESTI MARTIRI DIVENTI SEME DI PACE»

19.09 - lunedì 28 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

RD Congo, strage in chiesa. Il Papa: il sangue di questi martiri diventi seme di pace. Telegramma a firma del cardinale segretario di Stato Parolin al presidente dei vescovi del Paese, in cui il Pontefice esprime il cordoglio per l’attacco di ieri, 27 luglio, nella chiesa di Bienheureuse-Anuarite nel villaggio di Komanda, che ha causato oltre quaranta vittime per mano delle ADF. “Questa tragedia – afferma il Papa – ci spinge ancora di più a lavorare per lo sviluppo umano integrale della popolazione martoriata di questa regione”.

//

Vatican News

“Sgomento” e “profondo dolore” per l’attacco alla chiesa di Komanda, in Repubblica Democratica del Congo, avvenuto ieri notte, 27 luglio, ai danni di una chiesa cattolica nel vollaggio di Komanda, nella parte orientale del Paese. Sono i sentimenti che esprime Papa Leone XIV in un telegramma a firma del cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, indirizzato a monsignor Fulgence Muteba Mugalu, arcivescovo metropolita di Lubumbashi e presidente della Conferenza Episcopale congolese.

Sgomento e profondo dolore

Il Pontefice condivide il suo cordoglio per “l’attacco perpetrato contro la parrocchia Bienheureuse-Anuarite di Komanda nella provincia di Ituri, che ha causato la morte di molti fedeli, riuniti per il culto”. Si unisce quindi “al lutto delle famiglie e della comunità cristiana gravemente colpite, manifestando loro la sua vicinanza e assicurando le sue preghiere”.

“Questa tragedia ci spinge ancora di più a lavorare per lo sviluppo umano integrale della popolazione martoriata di questa regione”, afferma Leone XIV.

Il sangue dei martiri sia seme di pace

All’indomani dell’efferato episodio in una regione purtroppo non nuova a questo tipo di assalti terroristici, nelle parole del Papa l’auspicio di una stabilità e della pace, insieme alla preghiera che il sangue di questi martiri sia seme di pace, riconciliazione, fraternità e amore per tutto il popolo congolese”. Il Pontefice invia infine la benedizione apostolica alla parrocchia Bienheureuse-Anuarite di Komanda, in particolare “alle famiglie in lutto, ai figli e alle figlie della Repubblica Democratica del Congo e all’intera nazione”.