VATICANNEWS.VA * CONFLITTI: PAPA FRANCESCO, «ATTUARE NEL MONDO L’ARTICOLO 11 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA, LA GUERRA SIA BANDITA»

07.07 - lunedì 4 novembre 2024

Francesco: attuare nel mondo l’articolo 11 della Costituzione italiana, la guerra sia bandita. Al termine dell’Angelus, il Papa torna a rilanciare l’appello a far tacere le armi, dare “spazio al dialogo” e affrontare le questioni “con diritto e negoziati”. Il Pontefice rivolge un pensiero a Ucraina, Medio Oriente, Myanmar e Sud Sudan, poi esorta a pregare per la popolazione di Valencia.

Salvatore Cernuzio – Città del Vaticano

Attinge alla Costituzione italiana, e in particolare all’articolo 11 sul ripudio totale della guerra, Papa Francesco, per lanciare un nuovo, accorato, appello a far cessare ogni conflitto nel mondo, a far tacere le armi, a privilegiare dialogo, diritto e negoziati come strumenti per la soluzione delle controversie. Al termine dell’Angelus di questa prima domenica di novembre, il Pontefice affacciato dalla finestra del Palazzo Apostolico, saluta i vari fedeli riuniti in un’assolata Piazza San Pietro, chiede di continuare a pregare per la popolazione di Valencia messa in ginocchio dalla tempesta Dana e, poi, si rivolge al gruppo di Emergency Roma Sud, impegnato in questi giorni – come già da anni – a “ricordare” l’articolo 11 della Costituzione. Quello che afferma:

“L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”

Tacciano le armi, spazio al dialogo

“Ricordare questo articolo eh, avanti!”, esorta il Papa, distaccandosi dal testo scritto. “Possa questo principio attuarsi in tutto il mondo”. La guerra sia bandita e si affrontino le questioni con diritto e negoziati. Tacciano le armi, si dia spazio al dialogo

Preghiere per i territori colpiti dai conflitti

Come ogni mercoledì, come ogni domenica, Francesco elenca i territori colpiti dai conflitti. Una lista divenuta ormai una consuetudine, come purtroppo è divenuta una consuetudine la barbarie che si consuma quotidianamente in queste terre, declinata in raid, missili, sparatorie, attentati, bombardamenti su abitazioni e strutture di civili. O anche, come avvenuto a Jabalia, nord di Gaza, in questo fine settimana, secondo le informazioni diffuse dall’Unicef, nell’uccisione di circa cinquanta minori e l’attacco ad un veicolo dell’organismo di operatori impegnati a distribuire vaccini anti polio.