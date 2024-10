VATICANNEWS.VA * CONFLITTI MEDIO ORIENTE E UCRAINA: PAPA FRANCESCO, «LA GUERRA NON PORTERÀ MAI LA PACE, È UNA SCONFITTA PER CHI SI CREDE INVINCIBILE»

07.07 - lunedì 14 ottobre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

Il Papa: la guerra un’illusione, non credersi invincibili. Rispettare le forze Onu. Francesco, nei saluti dopo l’Angelus, torna con le sue parole sui conflitti in Medio Oriente e in Ucraina, chiedendo che si dia spazio a diplomazia e dialogo. “Prego per tutte le vittime, per gli sfollati, per gli ostaggi che auspica siano subito rilasciati, e spero che questa e grande inutile sofferenza generata da odio e vendetta finisca presto”.

Francesca Sabatinelli – Città del Vaticano

L’immediato cessate il fuoco su tutti i fronti, perché si dia spazio a diplomazia e dialogo. Francesco, nella giornata che ricorda l’ultima apparizione della Madonna a Fatima, dopo la preghiera dell’Angelus, alza la voce ancora una volta per ricordare che la guerra è sempre una sconfitta e per chiedere di nuovo che in Medio Oriente si faccia di tutto per ottenere la pace.

Sono vicino a tutte le popolazioni coinvolte di Palestina, Israele e Libano, dove chiedo che siano rispettate le forze di pace delle Nazioni Unite. Prego per tutte le vittime, per gli sfollati, per gli ostaggi che auspica siano subito rilasciati, e spero che questa e grande inutile sofferenza generata da odio e vendetta finisca presto. Fratelli e sorelle, la guerra è una illusione, è una sconfitta, non porterà mai la pace, non porterà ma la sicurezza, è una sconfitta per tutti soprattutto per chi si crede invincibile. Fermatevi, per favore.

Basta uccidere innocenti. L’appello a fermare qualunque tipo di violenza Francesco lo ribadisce con lo sguardo fermo anche sull’Ucraina, la sua preghiera è alla comunità internazionale, di non lasciare “morire di freddo” gli ucraini, e poi di mettere fine agli “attacchi aerei contro la popolazione civile che è sempre la più colpita” perché, è la sua drammatica richiesta, “basta uccidere innocenti”.