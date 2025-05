VATICANNEWS.VA * CONCLAVE: «131 CARDINALI ELETTORI GIÀ A ROMA, DAL 6 MAGGIO SARANNO A S. MARTA»

19.15 - sabato 3 maggio 2025

Conclave, 131 cardinali elettori già a Roma. Dal 6 maggio saranno a Santa Marta. Oggi la nona Congregazione generale in Vaticano: presenti 177 porporati di cui 127 elettori. I lavori a Santa Marta procedono a ritmo intenso e saranno completati entro il 5 maggio per permettere l’accesso agli alloggi. Sorteggiati i cardinali Prevost e Semeraro per far parte della Commissione che aiuta il camerlengo nella amministrazione ordinaria.

Isabella H. de Carvalho – Città del Vaticano

Sono 131 i cardinali elettori che si trovano a Roma ad oggi dei 133 previsti che entreranno in Conclave il 7 maggio per eleggere il prossimo Papa. Di questi, 127 erano presenti alla nona Congregazione generale, tenutasi stamani dalle 9 alle 12.30 nell’Aula nuova del Sinodo, in cui in totale hanno partecipato 177 porporati. Questi sono gli ultimi aggiornamenti forniti da Matteo Bruni, direttore della Sala Stampa della Santa Sede. Ha inoltre spiegato che i lavori di ristrutturazione a Casa Santa Marta per accogliere i cardinali procedono a ritmo intenso e quindi saranno completati entro lunedì 5 maggio. I porporati che parteciperanno al Conclave dunque potranno iniziare ad entrare negli alloggi a partire dalla sera di martedì 6 maggio, fino alla mattina di mercoledì 7, prima della Messa “pro eligendo Pontificie” programmata alle 10.

Nella riunione di oggi sono inoltre stati sorteggiati i porporati che affiancheranno il cardinale Marx, coordinatore del Consiglio per l’Economia, per i prossimi giorni nella Commissione che aiuta il cardinale camerlengo, Kevin Farrell, nella gestione degli affari ordinari. Si tratta dei cardinali Robert Francis Prevost e Marcello Semeraro.

Una Chiesa che porti luce nel mondo

Nella nona Congregazione di oggi ci sono stati 26 interventi, in cui si è continuato a riflettere su varie tematiche che toccano la vita della Chiesa. La Sala Stampa ha riferito che i cardinali hanno manifestato l’auspicio che il prossimo Papa sia profetico e che la Chiesa non si chiuda nel cenacolo, ma che esca e porti luce a un mondo che ha disperatamente bisogno di speranza. Su questa linea si è anche parlato del contesto dell’anno giubilare che ha come tema “Pellegrini di speranza”. I porporati hanno inoltre discusso di come la Chiesa debba vivere nel mondo, non nel proprio mondo col rischio di divenire insignificante.

I porporati hanno poi ricordato con gratitudine l’operato di Papa Francesco, spesso citando l’esortazione apostolica che ha pubblicato nel 2013, Evangelii gaudium, e sottolineando i processi avviati, di cui il prossimo Pontefice dovrà farsi carico. Tra le altre tematiche menzionate si è parlato del duplice compito della comunione nella Chiesa e della fraternità nel mondo, la collaborazione e la solidarietà tra le Chiese, il ruolo della Curia in rapporto al Papa, il servizio della Chiesa e del Papa a favore della pace, il valore dell’educazione, il dialogo ecumenico e la missione, la sinodalità e la collegialità.

I prossimi appuntamenti

La Sala Stampa ha riferito che i cardinali hanno deciso di aggiungere una seconda sessione lunedì prossimo e quindi si riuniranno per le Congregazione generali sia la mattina alle 9 che nel pomeriggio alle 17. Per martedì, 6 maggio, per il momento, è prevista soltanto una sessione la mattina, ma potrebbero eventualmente aggiungerne un’altra il pomeriggio se necessario. Nessuna Congregazione programmata invece per domani, domenica 4 maggio, in cui i cardinali che lo vorranno potranno celebrare la Messa nelle loro Chiese titolari sparse per Roma. Il decano del Collegio cardinalizio Giovanni Battista Re ha infine ricordato ai presenti che per il mese di maggio, dedicato alla Vergine Maria, la Basilica di San Pietro organizza il Rosario in Piazza ogni sabato sera alle 21.