VATICANNEWS.VA * ANGELUS: PAPA FRANCESCO, « 40MO ANNIVERSARIO SCOMPARSA EMANUELA ORLANDI, LA MIA VICINANZA AI FAMILIARI »

18.58 - domenica 25 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Francesco: vicinanza e preghiere per la famiglia di Emanuela Orlandi. Nel post Angelus, Francesco si è rivolto ad un centinaio di persone giunte in piazza San Pietro con striscioni e foto della ragazza scomparsa nel 1983, il suo ricordo è andato alle famiglie di tutte le persone scomparse. Il pensiero del Pontefice è poi andato alle vittime della rivolta in un carcere dell’Honduras e “al martoriato popolo ucraino”.

LINK

Francesca Sabatinelli – Città del Vaticano

Vicinanza ai familiari di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana scomparsa il 22 giugno del 1983, è stata espressa da Francesco oggi, nei saluti del dopo Angelus, di fronte ad un centinaio di manifestanti giunti in piazza San Pietro, con il fratello della ragazza Pietro Orlandi, con striscioni e foto della giovane:

In questi giorni ricorre il 40mo anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi. Desidero approfittare di questa circostanza per esprimere, ancora una volta, la mia vicinanza ai familiari, soprattutto alla mamma, e assicurare la mia preghiera. Estendo il mio ricordo a tutte le famiglie che portano il dolore di una persona cara scomparsa.

Francesco ha poi espresso il suo dolore per la tragedia di martedì scorso, 22 giugno, avvenuta in una prigione dell’Honduras, dove durante la violenza tra gang sono morte 46 detenute.

Mi ha molto addolorato quanto è accaduto alcuni giorni fa nel Centro Penitenziario femminile di Támara in Honduras. Una terribile violenza tra bande rivali ha seminato morte e sofferenza. Prego per le defunte, prego per i familiari. La Vergine di Suyapa, Madre dell’Honduras, aiuti i cuori ad aprirsi alla riconciliazione e a fare spazio a una convivenza fraterna, anche all’interno delle carceri

Nei saluti ai pellegrini, il pensiero è andato ancora una volta all’Ucraina. Il Papa lo ha espresso salutando i volontari di Radio Maria Italia, presenti in piazza con un grande striscione con il quale, ha detto Francesco, “invitano a porsi tutti sotto il manto della Vergine Maria Madre per implorare da Dio il dono della pace e questo lo chiediamo specialmente per il martoriato popolo ucraino”