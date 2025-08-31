VATICAN NEWS * PAPA LEONE XIV: «TACCIA IN UCRAINA LA VOCE DELLE ARMI, SI LEVI QUELLA DELLA FRATERNITÀ»

14.45 - domenica 31 agosto 2025

Benedetta Capelli – Città del Vaticano

Un forte appello per il cessate il fuoco immediato nel Paese dell’Est Europa; la tragedia del mare al largo della Mauritania e la Giornata Mondiale di preghiera per la cura del creato: sono alcuni dei temi affrontati dal Papa dopo l’Angelus. Un richiamo all’accoglienza, a lavorare per il dialogo e a prendersi cura della terra.

Al termine della preghiera dell’Angelus, il Pontefice si sofferma sui dolori del mondo scosso dai conflitti, dalla violenza che colpisce i bambini e chi è in cerca di speranza e di futuro. Il primo pensiero lo rivolge all’Ucraina, ricordando che si “continua a seminare morte e distruzione” con città colpite dai bombardamenti tra queste la stessa capitale Kyiv. Azioni nelle quali sono morte diverse persone. Leone XIV invita a “non cedere all’indifferenza” ma a farsi prossimi con la preghiera e con gesti di carità.

Ribadisco con forza il mio pressante appello per un cessate il fuoco immediato e per un serio impegno nel dialogo, è tempo che i responsabili rinuncino alla logica delle armi e imbocchino la via del negoziato e della pace con il sostegno della comunità internazionale. La voce delle armi deve tacere mentre deve alzarsi la voce della fraternità e della giustizia.

Il Papa fa anche riferimento al naufragio dello scorso 29 agosto al largo della costa atlantica della Mauritania, nel quale sono morte più di 50 persone e altre 100 risultano disperse. L’ennesima tragedia del mare nel viaggio della speranza verso le Isole Canarie. Un evento che interroga e che dovrebbe esortare ad accogliere chi è straniero.

Questa tragedia mortale si ripete ogni giorno ovunque nel mondo. Preghiamo perché il Signore ci insegni, come singoli e come società, a mettere in pratica pienamente la sua parola: «Ero straniero e mi avete accolto» (Mt 25,35). We entrust all our injured, missing and dead, everywhere, to our Saviour’s loving embrace. Affidiamo tutti i feriti, i dispersi e i morti, ovunque, all’abbraccio amorevole del nostro Salvatore.

A conclusione della preghiera mariana, Leone XIV ricorda l’appuntamento di domani, primo settembre, in cui ricorre la Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. “Dieci anni fa – afferma il Pontefice – Papa Francesco, in sintonia con il Patriarca Ecumenico Bartolomeo I, istituì per la Chiesa cattolica tale Giornata. Essa è più che mai importante e urgente e quest’anno ha per tema Semi di pace e di speranza”.

Uniti a tutti i cristiani la celebriamo e la prolunghiamo nel “Tempo del Creato” fino al 4 ottobre, festa di San Francesco d’Assisi. Nello spirito del Cantico di frate sole, da lui composto 800 anni fa, lodiamo Dio e rinnoviamo l’impegno a non rovinare il suo dono ma a prenderci cura della nostra casa comune.