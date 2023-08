VALENTINI (CAPOLISTA GIOVANI “DIVINA PRESIDENTE”) * ELEZIONI TRENTINO: « I FONDI DESTINATI ALLA CULTURA SPESSO VENGONO ASSEGNÀTI A INCOMPETENTI »

10.45 - domenica 20 agosto 2023

Cultura: la lista Giovani ormai quasi al completo. Gia al lavoro ed il tema principale la cultura, attualmente in discussione, che è stato portato all’attenzione del nostro gruppo di giovani. Abbiamo raggiunto la conclusione che è necessario un cambiamento significativo in molti aspetti negativi della nostra regione riguardanti la cultura.

Crediamo fortemente in questo tema e, per questo motivo, nelle prossime elezioni provinciali di ottobre, proporremo Sergio Divina come nostro candidato. Divina ha una vasta esperienza come amministratore del centro Santa Chiara ed è una persona competente e affidabile. È sensibile alle esigenze delle persone di tutte le età e ha dimostrato un forte interesse per i giovani, il futuro del nostro tessuto sociale.

Io, Luca Valentini, rappresenterò la lista Giovani per Divina Presidente, per una gestione pubblica più meritocratica ed equa. Attualmente, i nostri giovani non hanno la possibilità di crescere e avere gli spazi che meritano per esprimersi e contribuire in modo intelligente ed equo alla cultura. Le famiglie ricevono poco sostegno per i propri figli che vogliono crescere nell’arte, nella cultura.

C’è un serio problema da risolvere al più presto, che persiste da anni nel nostro territorio: i fondi destinati alla cultura vengono spesso assegnati a persone incompetenti, favorendo sempre le stesse persone e gli stessi gruppi musicali o culturali, spesso ignorando le leggi provinciali e non creando bandi accessibili per le varie piccole e medie imprese, trascurando le leggi provinciali sugli appalti. Questo problema deve essere risolto immediatamente.

Con il sostegno del gruppo Giovani, daremo opportunità a tutti, pronti e desiderosi di cambiare una situazione attuale che da anni provoca frustrazione e ingiustizia. Questo non è un progetto pilota, ma una missione etica e morale che richiede la responsabilità di tutti, in particolare dei giovani. Sono sicuro che i giovani voteranno la lista Giovani per sostenere Sergio Divina come presidente.

Questa è una grande opportunità, dopo un lungo silenzio. Creeremo opportunità per il mondo culturale, bandi aperti a tutti, locali per suonare, fondi per creare registrazioni, e un’arena permanente con 15 mila posti per concerti, con artisti locali e senza esclusioni con molteplici concerti fissi annuali. Questo è anche il momento dei giovani.

Insieme, affronteremo anche altri temi, sempre uniti per la meritocrazia e la democrazia chiara e trasparente.

Luca Valentini, capolista Giovani per Divina Presidente.

Presidente e direttore artistico del centro accademico musicale percorsi musicali di Trento.