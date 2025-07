USMIA MARINA MILITARE E GUARDIA COSTIERA * NAUFRAGIO DI CUTRO: «SOLIDARIETÀ, VICINANZA E SOSTEGNO CONCRETO AI SERVITORI DELLO STATO»

14.47 - martedì 22 luglio 2025

Naufragio di Cutro: Solidarietà, vicinanza e sostegno concreto ai servitori dello Stato da Usmia Marina e Guardia Costiera.

USMIA Marina Militare e Guardia Costiera esprime la più profonda vicinanza ai colleghi coinvolti nel tragico evento del naufragio di Cutro. Un dramma che ha segnato la coscienza del Paese e che continua a suscitare dolore per la perdita di tante vite umane, molte delle quali giovanissime, in cerca di un futuro migliore.

In questo momento di grande sofferenza, non possiamo dimenticare che accanto alle vittime in mare, vi sono oggi altri uomini dello Stato che soffrono in silenzio. Militari in servizio nella Guardia Costiera e nella Guardia di Finanza, che hanno sempre operato con disciplina, coraggio e spirito di servizio. Oggi, loro malgrado, si trovano coinvolti in una vicenda giudiziaria dolorosa, che sta mettendo a dura prova la loro serenità personale e quella delle loro famiglie.

A questi colleghi, che da anni vivono sotto una pressione mediatica implacabile, va il nostro pensiero più sincero e la nostra solidarietà concreta.

Essere servitori dello Stato significa assumersi ogni giorno responsabilità immense, talvolta anche in condizioni complesse e incerte. Oggi, quelle stesse donne e uomini sono chiamati a rispondere in sede penale per scelte compiute in contesti operativi drammatici e delicatissimi.

Noi soffriamo due volte: per le vite spezzate in mare, e per quelle segnate dalla solitudine, dall’angoscia e dal dolore di chi ha servito con onore e ora si trova a dover affrontare un processo che rischia di annientare la sua stessa dignità.

Per questo motivo, USMIA Marina e Guardia Costiera si impegnerà con determinazione, attraverso i canali istituzionali più appropriati, a promuovere ogni forma di sostegno utile a coprire le spese legali e psicologiche dei colleghi coinvolti e delle loro famiglie, affinché possano affrontare questo difficile percorso con mezzi adeguati e nella piena dignità.

Ribadiamo con fermezza la nostra fiducia nella giustizia e nel principio della presunzione di innocenza, cardine del nostro ordinamento democratico.

Ma rifiutiamo ogni forma di condanna sommaria e giustizialismo mediatico, che mortifica il sacrificio quotidiano di chi serve il Paese.

Oggi più che mai, è il tempo della responsabilità, della solidarietà e della verità. Lo Stato non può abbandonare chi ha giurato di difenderlo.

Non lasciamo indietro nessuno. USMIA c’è. Sempre. Con rispetto, con giustizia e con il cuore.

USMIA – La forza di chi crede, la voce di chi serve.