USIGRAI * RUSSIA: «INACCETTABILE LA RICHIESTA DI ESTRADIZIONE E ARRESTO PER BATTISTINI E TRAINI DEL TG1 RAI, PIENA SOLIDARIETÀ AI DUE GIORNALISTI»

23.30 - lunedì 7 ottobre 2024

Usigrai: Inaccettabile richiesta Russa di estradizione e arresto per Battistini e Traini del Tg1. Piena solidarietà ai due giornalisti

La richiesta russa di estradizione e l’ordine di arresto per Stefania Battistini e Simone Traini sono una provocazione inaccettabile.

L’Usigrai chiede una presa di posizione unanime del Governo contro questa ennesima intimidazione nei confronti dei giornalisti italiani.

Esprimiamo tutta la nostra preoccupazione per i contorni che sta assumendo questa vicenda, rinnoviamo piena solidarietà ai colleghi del Tg1 e ci auguriamo che l’ambasciatore della Federazione Russa in Italia venga convocato con urgenza per chiarire la posizione del nostro Paese a tutela del lavoro giornalistico e della libertà di informazione.

Esecutivo Usigrai