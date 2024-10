USIGRAI * MORTE DI AHMAD AKIL HAMZEH: LUCIA GORACCI INVIATA DEL TG3, «ERA UN UOMO BUONO, PACATO E SOLIDO»

15.47 - martedì 8 ottobre 2024

La redazione del Tg3 esprime profondo cordoglio per la morte di Ahmad Akil Hamzeh, storico collaboratore della Rai in Libano, stroncato da un infarto mentre era in servizio con l’inviata del Tg3 Lucia Goracci e l’operatore Marco Nicois. Il cuore di Ahmad non ha retto alla violenta aggressione subita nei pressi di Sidone. Un gruppo di uomini ha prima cercato di strappare loro la telecamera, poi ha inseguito la troupe e ha nuovamente minacciato i colleghi.

Ahmad ha cercato di difendersi ma si è accasciato a terra. “Era un uomo buono, pacato e solido”, il ricordo della collega Lucia Goracci impegnata da settimane a documentare le atrocità della guerra.

Cdr del Tg3

Esecutivo Usigrai