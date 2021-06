USB LAVORO PRIVATO – TRENTINO * RICICLA TRENTINO 2: « LA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE SI È CONCLUSA CON ESITO NEGATIVO, IL 15 GIUGNO SARÀ SCIOPERO »

Ricicla Trentino 2 – La procedura di conciliazione si è conclusa con esito negativo, il 15 giugno sarà sciopero.

Nella serata di Ieri 03/06/2021 si è tenuto presso il Commissariato del Governo di Trento, il tentativo di concliazione e raffreddamento, previsto dalla normativa sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, procedura attivata da USB nei giorni scorsi.

Come USB nel corso dell’incontro abbiamo esposto, a Ricicla e Gi Group, le ragioni e le rivendicazioni dei lavoratori, rispetto alle quali, da parte di entrambe le aziende vi è stata una totale posizione di chiusura e di mancanza di volontà ad intraoprendere una discussione mirata alla stabilizzazione di questi lavoratori, che da oltre 10 anni vivono in un costante stato di precarietà. Alla luce della diniego aziendale, come USB non appiamo potuto che constatare la posizione aziendale e concludere con esito negativo il tentativo di concliazione.

Nella giornata odierna USB ha già proclamato una prima iniziativa di sciopero della durata di 4 ore, la quale avrà luogo dalle 13.00 alle 17.00 del prossimo 15 giugno, giornata nella quale una delegazione composta da sindacalisti USB e delegati dei lavoratori, incotreranno in forma congiunta i sindaci di Trento e Lavis, per esporre anche a loro la deleteria situazione vissuta dai lavoratori della Ricicla. Nei giorni scorsi abbiamo formulato una richiesta di incontro anche nei confronti dell’assessore al lavoro della PAT, il quale però sino ad ora non ha riscontrato la richiesta, in mancanza della quale lunedì provvedermo a sollecitare per poter esporre anche all’assessorato Provinciale competente la situazione di questi lavoratori.

*

USB Lavoro Privato del Trentino