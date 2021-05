USB – LAVORO PRIVATO DEL TRENTINO * “ RICICLA “ – LAVIS: « STAMANI SCIOPERO CON PRESIDIO, DOMANI SI TERRÀ UN’ASSEMBLEA DEI LAVORATORI »

Da questa mattina i lavoratori della Ricicla Trentino di Lavis sono in sciopero, iniziativa che proseguirà per tutta la giornata odierna e anche nella giornata di domani, data l’indisponibilità dell’azienda ad aprire un confronto relativamente alle rivendicazioni avanzate dai lavoratori e l’atteggiamento di completa chiusura tenuto stamane, in un breve dialogo, dal titolare fuori dai cancelli dell’azienda di Lavis.

I lavoratori, assunti dall’agenzia Interinale Gi-Group sono da oltre dieci anni impiegati senza soluzione di continuità presso Ricicla Trentino, con contratti di missione prorogati di mese in mese, i quali non permettono, quindi, a questi lavoratori una certezza lavorativa ed una possibilità di programmazione del proprio futuro, mantenendoli in una costante incertezza.

Le rivendicazioni alla base dell’iniziativa di sciopero odierna, sono: la richiesta di assunzione diretta a tempo indeterminato presso la società Ricicla e quindi la stabilizzazione degli stessi e l’immediata riassunzione di un loro collega lasciato a casa da Ricicla senza una reale motivazione e sostituito da altro personale assunto per tramite di un altra agenzia.

La condizione che quotidianamente, da oltre dieci anni, vivono questi lavoratori riporta alla memoria immagini e situazioni di un passato che speravamo di aver lasciato alle spalle con le lotte per i diritti dei lavoratori, ma che oggi sembrano ritornare e per alcuni di loro già è così; per queta ragione come USB insieme ai lavoratori siamo determinati a portare sino in forndo questa lotta, che non è solo dei lavoratori Ricicla ma di tutti i lavoratori precari, per questa ragione è anche nostra intenzione coinvolgere le istituzioni presentando la situazione e chiedendo loro un intervento in merito e in tutte le situazioni similari.

Nella giornata di domani, si terrà un’assemblea dei lavoratori nel corso della quale si farà il punto assieme ai lavoratori e sui valuterà la prosecuzione dell’iniziativa di sciopero e altre eventuali iniziative.

Usb – Lavoro Privato del Trentino