URZÌ (FDI) * TRIBUNALI: «CAMERA DEPUTATI, ORDINE DEL GIORNO URZÌ PER RICONSIDERARE IL DESTINO DELLA SEDE ROVERETO (TN)»

Un passo in avanti verso il riconoscimento dell’importanza del Tribunale di Rovereto contro le ipotesi di chiusura e nello stesso tempo un segnale di condivisione delle posizioni a suo tempo sostenute da Fratelli d’Italia in Trentino Alto Adige (si ricorderanno le prese di posizione della dirigente provinciale di FdI Avv. Paola Depretto e del Circolo di Rovereto).

Le rassicurazioni arrivano da un atto interno del ministero della Giustizia, rivolto alla Camera dei deputati a seguito dell’accoglimento dell’Ordine del giorno a prima firma del capogruppo in commissione affari costituzionali On. Alessandro Urzì accolto dal Governo nella seduta del 28 settembre 2023 relativo all’Atto Camera n. 1373-A, divenuto legge n. 137 del 2023. L’ordine del giorno impegnava il Governo “a valutare l’opportunità, compatibilmente coni vincoli di finanza pubblica, di effettuare un’analisi della geografia giudiziaria conseguente al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, anche al fine di una rivalutazione delle scelte compiute”.

Da qui la comunicazione che è “allo studio il progetto di revisione della geografia giudiziaria in considerazione delle esigenze degli Uffici Giudiziari, riconsiderate nell’ambito del complessivo progetto di ridefinizione delle piante organiche del personale di magistratura.

In particolare, si sta verificando la possibilità di conciliare l’efficienza del sistema giudiziario, condizione imprescindibile per favorire lo sviluppo economico del Paese che passa inevitabilmente attraverso la razionalizzazione delle risorse disponibili, con la domanda – proveniente dal territorio e, in particolare, dalle sedi più disagiate – per una giustizia di prossimità”.

La posizione di Rovereto viene valutata quindi dal ministero come una di quelle strutture che rientrano fra quelle di prossimità.

Sinora nessuna decisione ma i segnali sono già arrivati ed il Governo ha già agito per la proroga al 1° gennaio 2026 ogni decisione per l’ altrimenti imminente soppressione dei Tribunali dell’Abruzzo.

“E’, inoltre, allo studio un progetto di più ampio respiro che includa la riapertura di uffici giudiziari già soppressi, con eventuale rimodulazione delle relative competenze territoriali”.

Insomma si può certamente contare sull’ascolto da parte del governo delle esigenze sul territorio. Fratelli d’Italia ha fatto la sua parte per inserire fra le situazioni sensibili e importanti da mantenere anche quella del Tribunale di Rovereto. Ed ora raccogliamo la disponibilità ad accogliere queste esigenze.

On. Alessandro Urzì

Capogruppo FdI in Commissione affari Costituzionali – Camera dei Deputati –