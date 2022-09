URZÌ (FDI TRENTINO) * REPLICA AD ACHAMMER (INTERVENTO VIENNA): « RISCHIO DI INTERFERENZE SUL VOTO ITALIANO, ANDRANNO CHIARITI I TERMINI DELLA MISSIONE DEL PRESIDENTE SVP »

16.36 - giovedì 15 settembre 2022

Urzě (Fdi): Achammer a Vienna, “rischio di interferenze sul voto italiano”. Non sappiamo se la notizia sia confermata nonostante risulti battuta da Salto.bz: l’Obmann della Volkspartei incontra il cancelliere austriaco Nehammer a Vienna per rappresentargli tutti i suoi timori per l’imminente vittoria di Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia.

“Questa notizia può fare pensare al rischio di un piano dettato da un partito, sotto la guida di Achammer, finalizzato a seminare elementi di destabilizzazione all’estero su vicende politiche interne italiane con il rischio di gravi interferenze sul voto democratico di una Nazione sovrana” – sostiene con preoccupazione il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, consigliere regionale del Trentino-Alto Adige e consigliere provinciale di Bolzano Alessandro Urzì.

Non risultano precedenti di analoghe di analoghe missioni estere di un partito italiano presso cancellerie europee per millantare pericoli sulla stabilità democratica italiana in coincidenza di libere elezioni.

Andranno chiariti i termini della missione del Presidente Svp che “appaiono per le notizie che sono pubblicate – sostiene Urzì – gravi”.

Sull’Alto Adige Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia hanno ribadito l’inderogabilità dell’assetto autonomistico ed ogni pretesa di minaccia verso tale assetto risulta pretestuosa e puramente speculativa in un momento elettorale. Il coinvolgimento di Stati esteri con il supposto interessamento del cancelliere austriaco potrebbe configurare un’indebita interferenza nella campagna elettorale italiana in corso.

Alessandro Urzì

Commissario provinciale Trentino FdI – Coordinatore regionale