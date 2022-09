URZÌ (FDI) * TERRITORIO: « IL PRESIDENTE COPASIR SEN. URSO A TRENTO, INCONTRO CON LA STAMPA (HOTEL AMERICA – 17/9 ORE 15.30) »

16.14 - giovedì 15 settembre 2022

Il presidente del Copasir Sen. Adolfo Urso sarà a Trento Sabato 17 settembre 2022 Ore 15.30 Hotel America, via Torre Verde 50 per un incontro con la stampa sulle vicende di maggiore attualità legate al momento elettorale e alla collocazione del nostro Paese nel contesto internazionale di attuale crisi.

Il Senatore Urso è stato commissario per lungo tempo di Fratelli d’Italia in Trentino e quindi la sua conoscenza del territorio è completa.

Il quadro che tratteggerà quindi sarà quello utile a comprendere il valore del ruolo di Fratelli d’Italia in un contesto di autonomia consolidata e matura, con le sfide del nostro tempo in relazione alle emergenze del lavoro e delle garanzie per la finanza pubblica.

Il Senatore Urso sarà accompagnato dai candidati del territorio, il Sen. Andrea de Bertoldi, la consigliere Alessia Ambrosi, la presidente dell’Itea Francesca Gerosa e il commissario altoatesino Marco Galateo.

Partecipa il coordinatore regionale e attuale commissario di FdI per il Trentino Alessandro Urzì.

Alessandro Urzì

Commissario provinciale FdI Trentino