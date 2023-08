URZÌ (FDI) * REPLICA A ROSSATO: “ TOTALE INSUSSISTENZA DELLA SUA IPOTESI, FRATELLI D’ITALIA NON SI FA INDICARE ALCUNA SCELTA DA ALTRI PARTITI “

Come commissario provinciale posso solo dichiarare la totale insussistenza di questa ipotesi, perché ovviamente Fratelli d’Italia non si fa indicare alcuna scelta da altri partiti che non sia maturata in se stessa. E non è questo il caso. Si ritiene inusuale il ricorso alla stampa per avere una conferma di quanto sopra dal proprio stesso partito.

Tanto si riteneva doveroso in ogni caso per evitare ogni malinteso, soprattutto da parte dei nostri alleati.

Riteniamo invero che queste false informazioni siano diffuse ad arte (anche perché ne ho avuto riscontro da terze persone) da chi dall’esterno della coalizione vorrebbe attrarre energie che oggi sono all’interno del centrodestra unito.

Alessandro Urzì

Commissario provinciale Fratelli d’Italia Trentino